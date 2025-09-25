World Rabies Day : कुत्ते के काटने पर कितने दिन तक लगवा सकते हैं एंटी रेबीज इंजेक्शन, देरी से जा सकती है जान

रेबीज एक जानलेवा संक्रामक रोग है जो लायसावायरस (Lyssavirus) परिवार के एक वायरस से होता है। यह वायरस संक्रमित जानवरों की लार में मौजूद होता है और उनके काटने से सीधे इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाता है। यह सिर्फ कुत्ते ही नहीं, बल्कि बिल्ली, बंदर, चमगादड़ और अन्य जंगली जानवरों से भी फैल सकता है। ये वायरस धीरे-धीरे रीढ़ की हड्डी से होते हुए मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। इस प्रक्रिया में 3 से 12 सप्ताह या कभी-कभी सालों भी लग सकते हैं, जिसे ऊष्मायन अवधि (incubation period) कहते हैं। इस दौरान कोई लक्षण नहीं दिखते, लेकिन एक बार जब वायरस मस्तिष्क तक पहुंच जाता है, तो स्थिति तेजी से बिगड़ती है।