Adair Mendes Dutra Junior Death: 31 साल की फेमस इन्फ्लुएंसर का निधन, आंख की सर्जरी बनी मौत का कारण

फॉक्स आइज सर्जरी (Fox Eyes Surgery) कराने के बाद अक्सर चेहरे पर लालपन, सूजन और दर्द जैसी दिक्कतें आम हैं। कई बार पस निकलने, ठंड लगने, बुखार आने या सांस लेने में परेशानी जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। यानी इलाज के बाद शरीर को थोड़ा समय चाहिए संभलने के लिए। इसलिए जरूरी है कि बिना जांच-पड़ताल किए किसी भी डॉक्टर के पास जाकर सर्जरी न करवाएं। हमेशा कोशिश करें कि अनुभवी और भरोसेमंद डॉक्टर से ही इलाज कराएं। नहीं तो ये जानलेवा हो सकता है।