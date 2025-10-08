Adair Mendes Dutra Junior Death: 31 साल की फेमस इन्फ्लुएंसर का निधन, आंख की सर्जरी बनी मौत का कारण

‘फॉक्स आइज सर्जरी’ ने डुट्रा जूनियर की ली जान (सोर्स: इंस्टाग्राम)
Adair Mendes Dutra Junior Death: फैशन जगत से एक बहुत ही दुखद खबर सामने आई है। मशहूर ब्राजीलियाई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एडेयर मेंडेस डुट्रा जूनियर ने 31 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है।
ताजा जानकारी के मुताबिक, इन्फ्लुएंसर ज्यादा अट्रैक्टिव और स्टाइलिश दिखने के लिए आंखों की सर्जरी करवाई थी, जो कि उनकी मौत का कारण बनी। उनके असामयिक मृत्यु ने फैशन जगत और फैंस को झकझोर के रख दिया है।
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो डुट्रा जूनियर ने फॉक्स आइज सर्जरी (Fox Eyes Surgery) थी। इस प्रक्रिया में आंखों के बाहरी कोनों को ऊपर उठाकर लंबा कर दिया जाता है, जिससे इन्फ्लुएंसर और अधिक ज्यादा आकर्षक दिखते हैं। लेकिन किसे पता था ये सर्जरी उनकी जिंदगी को खत्म कर देगी।
बता दें ब्राजीलियाई इन्फ्लुएंसर एडेयर मेंडेस डुट्रा जूनियर के सोशल मीडिया (इंस्टाग्राम) पर बड़ी संख्या में फॉलोवर्स हैं।
फॉक्स आइज सर्जरी (Fox Eyes Surgery) कराने के बाद अक्सर चेहरे पर लालपन, सूजन और दर्द जैसी दिक्कतें आम हैं। कई बार पस निकलने, ठंड लगने, बुखार आने या सांस लेने में परेशानी जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। यानी इलाज के बाद शरीर को थोड़ा समय चाहिए संभलने के लिए। इसलिए जरूरी है कि बिना जांच-पड़ताल किए किसी भी डॉक्टर के पास जाकर सर्जरी न करवाएं। हमेशा कोशिश करें कि अनुभवी और भरोसेमंद डॉक्टर से ही इलाज कराएं। नहीं तो ये जानलेवा हो सकता है।
साथ ही, डॉक्टर द्वारा बताए गए परहेज और देखभाल के नियमों को ध्यान से फॉलो करें, ताकि ट्रीटमेंट का असर बेहतर हो और किसी तरह की जटिलता न हो। एस्लिये ऐसा माना गया है कि ‘सेहत ही असली सौंदर्य है।’
