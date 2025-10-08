Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हॉलीवुड

Adair Mendes Dutra Junior Death: 31 साल की फेमस इन्फ्लुएंसर का निधन, आंख की सर्जरी बनी मौत का कारण

Adair Mendes Dutra Junior Death: ज्यादा अट्रैक्टिव और स्टाइलिश दिखने के लिए 31 वर्ष की मशहूर ब्राजीलियाई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एडेयर मेंडेस डुट्रा जूनियर ने आंखों की सर्जरी करवाई थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये उनकी मौत का कारण बनेगी।

less than 1 minute read

मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 08, 2025

Adair Mendes Dutra Junior Death

‘फॉक्स आइज सर्जरी’ ने डुट्रा जूनियर की ली जान (सोर्स: इंस्टाग्राम)

Adair Mendes Dutra Junior Death: फैशन जगत से एक बहुत ही दुखद खबर सामने आई है। मशहूर ब्राजीलियाई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एडेयर मेंडेस डुट्रा जूनियर ने 31 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है।

ताजा जानकारी के मुताबिक, इन्फ्लुएंसर ज्यादा अट्रैक्टिव और स्टाइलिश दिखने के लिए आंखों की सर्जरी करवाई थी, जो कि उनकी मौत का कारण बनी। उनके असामयिक मृत्यु ने फैशन जगत और फैंस को झकझोर के रख दिया है।

इन्फ्लुएंसर ने करवाई थी फॉक्स आइज सर्जरी (Fox Eyes Surgery)

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो डुट्रा जूनियर ने फॉक्स आइज सर्जरी (Fox Eyes Surgery) थी। इस प्रक्रिया में आंखों के बाहरी कोनों को ऊपर उठाकर लंबा कर दिया जाता है, जिससे इन्फ्लुएंसर और अधिक ज्यादा आकर्षक दिखते हैं। लेकिन किसे पता था ये सर्जरी उनकी जिंदगी को खत्म कर देगी।

बता दें ब्राजीलियाई इन्फ्लुएंसर एडेयर मेंडेस डुट्रा जूनियर के सोशल मीडिया (इंस्टाग्राम) पर बड़ी संख्या में फॉलोवर्स हैं।

क्या है नुकसान और जानें सावधानियां

फॉक्स आइज सर्जरी (Fox Eyes Surgery) कराने के बाद अक्सर चेहरे पर लालपन, सूजन और दर्द जैसी दिक्कतें आम हैं। कई बार पस निकलने, ठंड लगने, बुखार आने या सांस लेने में परेशानी जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। यानी इलाज के बाद शरीर को थोड़ा समय चाहिए संभलने के लिए। इसलिए जरूरी है कि बिना जांच-पड़ताल किए किसी भी डॉक्टर के पास जाकर सर्जरी न करवाएं। हमेशा कोशिश करें कि अनुभवी और भरोसेमंद डॉक्टर से ही इलाज कराएं। नहीं तो ये जानलेवा हो सकता है।

साथ ही, डॉक्टर द्वारा बताए गए परहेज और देखभाल के नियमों को ध्यान से फॉलो करें, ताकि ट्रीटमेंट का असर बेहतर हो और किसी तरह की जटिलता न हो। एस्लिये ऐसा माना गया है कि ‘सेहत ही असली सौंदर्य है।’

ये भी पढ़ें

आखिर क्या है ‘भूटान कार स्कैंडल’? ED की कार्रवाई से मचा हड़कंप, फेमस सुपरस्टार्स के घरों पर हो रही है धड़ाधड़ छापेमारी
टॉलीवुड
Bhutan luxury car smuggling case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

08 Oct 2025 06:59 pm

Hindi News / Entertainment / Hollywood News / Adair Mendes Dutra Junior Death: 31 साल की फेमस इन्फ्लुएंसर का निधन, आंख की सर्जरी बनी मौत का कारण

बड़ी खबरें

View All

हॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Kimberly Hebert Gregory: फेमस एक्ट्रेस का 52 साल की उम्र में निधन, इंडस्ट्री में पसरा मातम

Kimberly Hebert Gregory Dies
हॉलीवुड

वेश्यावृत्ति और यौन उत्पीड़न मामले में हुई फेमस रैपर को 4 साल की जेल, फूट-फूटकर रोए

Sean diddy combs 4 years 2 month jail for prostitution and sexual assault breaks down in courtroom
हॉलीवुड

26 साल पुरानी ये खौफनाक फिल्म, इसके हर सीन में है डर की सच्ची दास्ता

सिर्फ 8 दिन में बनी ये खौफनाक फिल्म, इसके हर सीन में है डर की सच्ची दास्ता
हॉलीवुड

Harry Potter फेम एक्ट्रेस Emma Watson 7 सालों से थी गायब, अब तोड़ी है चुप्पी, जानें क्यों स्टार ने छोड़ दी एक्टिंग

7 सालों से थी गायब, अब 35 साल बाद तोड़ी है चुप्पी, जानें आखिर क्यों इस स्टार ने छोड़ दी एक्टिंग
हॉलीवुड

Claudia Cardinale Dies: फेमस एक्ट्रेस का 87 साल की उम्र में निधन, इंडस्ट्री में शोक की लहर

Actress Claudia Cardinale Dies
हॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.