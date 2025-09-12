Alan Yu Menglong Dies: 37 साल के पॉपुलर एक्टर की बिल्डिंग से गिरकर मौत, दोस्त ने किया बड़ा खुलासा

Alan Yu Menglong Passed Away: एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। 'गो प्रिंसेस गो' और 'इटर्नल लव' जैसी फिल्मों में अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीतने वाले एक्टर का निधन हो गया है। 37 साल के उम्र में एक्टर-सिंगर एलन यू मेंगलोंग ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनके जाने से उनके चाहने वाले लोग हैरान हो रहे हैं किसी को यकीन नहीं आ रहा है कि उनके फेवरेट एक्टर इतनी कम उम्र में दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। वहीं, कई इसे आत्महत्या कह रहे हैं तो कई लोग इसे हत्या बता रहे हैं।