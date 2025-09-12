Alan Yu Menglong Dies: 37 साल के पॉपुलर एक्टर की बिल्डिंग से गिरकर मौत, दोस्त ने किया बड़ा खुलासा

Alan Yu Menglong Passed Away: एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। 'गो प्रिंसेस गो' और 'इटर्नल लव' जैसी फिल्मों में अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीतने वाले एक्टर का निधन हो गया है। 37 साल के उम्र में एक्टर-सिंगर एलन यू मेंगलोंग ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनके जाने से उनके चाहने वाले लोग हैरान हो रहे हैं किसी को यकीन नहीं आ रहा है कि उनके फेवरेट एक्टर इतनी कम उम्र में दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। वहीं, कई इसे आत्महत्या कह रहे हैं तो कई लोग इसे हत्या बता रहे हैं।
एशिया वन की रिपोर्ट के अनुसार, एलन यू मेंगलोंग की टीम ने पोस्ट के जरिए उनकी मौत की खबर दी है। उन्होंने लिखा, “असहनीय दुख के साथ, हम घोषणा करते हैं कि हमारे प्रिय मेंगलोंग 11 सितंबर को बिल्डिंग से गिरकर अपनी जान गंवा बैठे। पुलिस ने किसी भी साजिश से इनकार किया है। हम आशा करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनकी फैमिली स्ट्रांग बनी रहें।”
न्यूज.एज के अनुसार, एक चीनी मनोरंजन ब्लॉगर ने दावा किया कि 37 साल के स्टार 10 सितंबर की रात अपने दोस्तों के साथ थे। ब्लॉगर ने आगे बताया कि लगभग 2 बजे, एलन अपने बेडरूम में गए और दरवाजा बंद कर लिया। उसके बाद सुबह लगभग 6 बजे उनका शव नीचे एक शख्स ने दिखा जो अपना कुत्ता टहला रहे थे और उन्होंने पुलिस को सूचित किया।"
रेड स्टार न्यूज के एक रिपोर्टर ने एक्टर के एक दोस्त से संपर्क किया, जो इंटरनेट पर फैल रही अफवाहों के बारे में जानकारी खुद हैरान रह गया। यू मेंगलोंग के दोस्त ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया, "मैंने उसे फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद था। मैंने उसे वीचैट पर एक मैसेज भी भेजा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने पिछले कुछ दिनों से अपने 'मोमेंट्स' अपडेट नहीं किए थे।" अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
बता दें, एक्टर-सिंगर एलन यू मेंगलोंग का जन्म 1988 में चीन के शिनजियांग में हुआ था। उन्हें साल 2013 में सिंगिंग रियलिटी शो 'सुपर बॉय' से लोकप्रियता मिली थी। उनकी दमदार आवाज और टैलेंट ने उन्हें एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने में मदद की।
एलन को वेब सीरीज 'गो प्रिंसेस गो' में उनके किरदार को काफी पसंद किया गया था। वहीं, मेंगलोंग ने हिट फैंटेसी ड्रामा 'एटरनल लव' में बाई कियान का रोल किया था। साथ ही उन्होंने 'द मून ब्राइटेंस फॉर यू' जैसी कई और फिल्मों और सीरीज में भी काम किया। एक्टिंग के अलावा, वह म्यूजिक वीडियो डायरेक्टर के रूप में भी काम करते थे। अब उनके जाने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में भी मातम छा गया है।