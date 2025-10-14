Alec Baldwin Car Accident: भयानक एक्सीडेंट में बाल-बाल बचे फेमस एक्टर, गाड़ी के सामने आ गया था ट्रक

Alec Baldwin Car Accident: फेमस एक्टर एलेक बाल्डविन और उनके भाई स्टीफन बाल्डविन सोमवार दोपहर को लॉस एंजेलिस में एक सड़क हादसे का शिकार हो गए। जैसे ही ये खबर सामने आई हर कोई हैरान रह गया। फैंस अपने फेवरेट एक्टर के बारे में अपडेट लेने लगे, लेकिन दुर्घटना के कुछ ही घंटों बाद, एलेक बाल्डविन ने सोशल मीडिया के पर अपने फैंस को अपनी हालत के बारे में बताया और उन्हें भरोसा दिलाया कि वह और उनके भाई दोनों पूरी तरह से सुरक्षित हैं।