Alec Baldwin Car Accident: भयानक एक्सीडेंट में बाल-बाल बचे फेमस एक्टर, गाड़ी के सामने आ गया था ट्रक

Alec Baldwin Car Accident: फेमस एक्टर एलेक बाल्डविन को लेकर बड़ी खबर आ रही हैं उनका भयानक एक्सीडेंट हुआ और उनकी जान जाते -जाते बची है। अब खुद उन्होंने बताया कि आखिर क्या हुआ था उनके साथ...

2 min read

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 14, 2025

Alec Baldwin narrowly escaped a scary car accident

फेमस एक्टर एलेक बाल्डविन का हुआ एक्सीडेंट

Alec Baldwin Car Accident: फेमस एक्टर एलेक बाल्डविन और उनके भाई स्टीफन बाल्डविन सोमवार दोपहर को लॉस एंजेलिस में एक सड़क हादसे का शिकार हो गए। जैसे ही ये खबर सामने आई हर कोई हैरान रह गया। फैंस अपने फेवरेट एक्टर के बारे में अपडेट लेने लगे, लेकिन दुर्घटना के कुछ ही घंटों बाद, एलेक बाल्डविन ने सोशल मीडिया के पर अपने फैंस को अपनी हालत के बारे में बताया और उन्हें भरोसा दिलाया कि वह और उनके भाई दोनों पूरी तरह से सुरक्षित हैं।

एलेक बाल्डविन ने बताया कैसे हुआ एक्सीडेंट (Alec Baldwin Car Accident)

एलेक बाल्डविन ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने हादसे की पूरी कहानी बताई। उन्होंने बताया कि यह दुर्घटना उस समय हुई जब वह अपने भाई स्टीफन के साथ हैम्पटन में थे और अपनी पत्नी हिलारिया बाल्डविन की सफेद रंग की रेंज रोवर चला रहे थे।

पेड़ से टकराई गाड़ी (Alec Baldwin Post)

एलेक बाल्डविन ने बताया कि अचानक सामने से आ रहे एक बड़े कचरा ट्रक ने उनका रास्ता काट दिया। ट्रक से बचने के लिए उन्होंने तेजी से कार मोड़ी, लेकिन गाड़ी पास के एक पेड़ से जा टकराई। एलेक ने मजाक में कहा, "मैंने अपनी पत्नी की कार तोड़ दी, इस बात का अफसोस है, लेकिन सब ठीक है।" उन्होंने यह भी पुष्टि की कि उनके भाई स्टीफन भी पूरी तरह से सुरक्षित हैं और उन्हें कोई चोट नहीं आई है।

'ट्रक व्हेल जितना बड़ा था' (Alec Baldwin Accident)

एलेक ने पूरे हादसे को बेहद दिलचस्प अंदाज में बताया। उन्होंने कहा, "वो ट्रक इतना बड़ा था कि जैसे कोई व्हेल सड़क पर चल रही हो। मैंने ट्रक को टक्कर से बचाने के लिए मोड़ लिया, लेकिन सामने जो बड़ा पेड़ था, उसी से टकरा गया।" यह दुर्घटना हैम्पटन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वीकेंड बिताने के बाद वापस लौटते समय हुई।

पत्नी हिलारिया पर जताया गर्व

एलेक बाल्डविन ने अपनी पत्नी हिलारिया बाल्डविन के लिए प्यार जताते हुए कहा कि वह उन पर बहुत गर्व करते हैं। उन्होंने खासकर जिक्र किया कि हिलारिया हाल ही में 'डांसिंग विद द स्टार्स' शो से बाहर हुई हैं, लेकिन उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने कहा, "मैं अपनी पत्नी पर बहुत गर्व करता हूं। वो हर चीज में शानदार हैं।"

Published on:

14 Oct 2025 03:49 pm

Hindi News / Entertainment / Hollywood News / Alec Baldwin Car Accident: भयानक एक्सीडेंट में बाल-बाल बचे फेमस एक्टर, गाड़ी के सामने आ गया था ट्रक

