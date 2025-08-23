David Ketchum Dies: जसविंदर भल्ला के बाद इस फेमस एक्टर-कॉमेडियन का निधन, इंडस्ट्री में पसरा मातम

डेविड केचम का जन्म 4 फरवरी 1928 को अमेरिका के क्विंसी शहर में हुआ था। शुरुआत में एक्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन पढ़ाई के दौरान ही उनका मन कॉमेडी और एक्टिंग में लगने लगा। उन्हें पहली बार ‘आई एम डिकेंस’, ‘हीज फेंस्टर’ में देखा गया था। साथ ही उन्होंने ‘लव एट फर्स्ट बाइट’ , बारबरा स्ट्रीसैंड की स्पोर्ट्स कॉमेडी ‘द मेन इवेंट’ और ‘द नॉर्थ एवेन्यू इरेगुलर्स’ में अपने शानदार अभिनय से लोगों का दिल जीता था। वहीं एक्टिंग के अलावा डेविड ने ‘लॉन्ग-प्लेइंग टंग ऑफ डेव केचम’ नाम की एक कॉमेडी एल्बम भी रिलीज हुई थी।