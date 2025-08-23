David Ketchum Dies: जसविंदर भल्ला के बाद इस फेमस एक्टर-कॉमेडियन का निधन, इंडस्ट्री में पसरा मातम

David Ketchum Passed Away: पंजाबी इंडस्ट्री के एक्टर और कॉमेडियन जसविंदर भल्ला के निधन के बाद डेविड केचम ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। उन्होंने 97 साल की उम्र में दम तोड़ा और अपने परिवार को छोड़कर चले गए। एक्टर ने अपने करियर में कई बड़ी फिल्में की थी, लेकिन उन्हें सीरीज ‘गेट स्मार्ट’ में एजेंट 13 की भूमिका से खास पहचान मिली थी।
डेविड केचम एक अमेरिकी कॉमेडियन-एक्टर थे। वह एक अच्छे वॉयस आर्टिस्ट भी थे। अब उनके निधन की खबर ने उनके फैंस को मायूस कर दिया है। द हॉलीवुड रिपोर्टर के अनुसार, डेविड केचम का 10 अगस्त को ही निधन हो गया था। एक्टर को उनकी कॉमिक टाइमिंग और जबरदस्त एक्टिंग की वजह से ही 1960 के दशक में पहचान मिली थी।
डेविड केचम का जन्म 4 फरवरी 1928 को अमेरिका के क्विंसी शहर में हुआ था। शुरुआत में एक्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन पढ़ाई के दौरान ही उनका मन कॉमेडी और एक्टिंग में लगने लगा। उन्हें पहली बार ‘आई एम डिकेंस’, ‘हीज फेंस्टर’ में देखा गया था। साथ ही उन्होंने ‘लव एट फर्स्ट बाइट’ , बारबरा स्ट्रीसैंड की स्पोर्ट्स कॉमेडी ‘द मेन इवेंट’ और ‘द नॉर्थ एवेन्यू इरेगुलर्स’ में अपने शानदार अभिनय से लोगों का दिल जीता था। वहीं एक्टिंग के अलावा डेविड ने ‘लॉन्ग-प्लेइंग टंग ऑफ डेव केचम’ नाम की एक कॉमेडी एल्बम भी रिलीज हुई थी।
डेविड केचम के परिवार की बात करें तो उनकी पत्नी, दो बेटियां, तीन पोते-पोतियां और एक परपोता है। इन सभी को छोड़कर अभिनेता चल गए हैं। अब सोशल मीडिया पर उनके चाहने वालों के साथ ही फिल्म इंडस्ट्री में भी शोक की लहर दौड़ गई है।