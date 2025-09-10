Patrika LogoSwitch to English

थिएटर में बात कर रहे पति-पत्नी पर गुस्साए लोग, मार-पिटाई तक पहुंची बात

हॉरर फिल्म 'द कॉन्ज्यूरिंग - लास्ट राइट्स' को देखने आए कपल ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से वह लोगों के गुस्सा का शिकार हो गए। आइये जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला...

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 10, 2025

The Conjuring Last Rites
फिल्म द कॉन्ज्यूरिंग - लास्ट राइट्स की एक्स से ली गई तस्वीर

The Conjuring: Last Rites: हॉरर फिल्म 'द कॉन्ज्यूरिंग - लास्ट राइट्स' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। सोशल मीडिया से लेकर थिएटर में फिल्म को लेकर एक अलग ही क्रेज देखने को मिल रहा है। फिल्म लगातार जबरदस्त कमाई कर रही हैं और दर्शकों को बेहद पसंद भी आ रही है, लेकिन ये उत्साह उस समय बड़े विवाद में बदल गया जब पुणे के एक पति-पत्नी फिल्म देखने पहुंचे थे जहां कपल से एक गलती हो गई। इसी के चलते गुस्साए लोगों ने दोनों पर हमला कर दिया और उन्हें पीटना शुरू कर दिया।

फिल्म देखने आए कपल को लोगों ने पीटा (Horror Film The Conjuring: Last Rites)

यह पूरी घटना पुणे के एक एल्प्रो मॉल के थिएटर में हुई। जहां एक 29 साल का सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल अपनी पत्नी के साथ फिल्म देख रहा था। पुलिस के मुताबिक, उसके ठीक पीछे बैठा एक शख्स अपनी पत्नी को जोर-जोर से फिल्म की कहानी सुना रहा था। वह यह भी बता रहा था कि आगे फिल्म में क्या होने वाला है। ऐसे में लोगों ने उस शख्स को रोका और फिल्म का सस्पेंस न बताने को कहा। वहां मौजूद बाकी लोगों ने भी उस व्यक्ति को डिस्टर्ब नहीं करने के लिए कहा, तो वह शख्स भड़क गया और उन्हें गालियां देना शुरू कर दिया।

पति के साथ पत्नी को भी आई चोट (Pune Theatre Incident)

पुलिस के मुताबिक बात हाथापाई तक जा पहुंची और जब उस व्यक्ति की पत्नी ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो लोगों ने उसके साथ-साथ उसे भी पीटना शुरू कर दिया। इस हाथापाई में पति-पत्नी दोनों को मामूली चोटें आईं हैं। शिकायतकर्ता ने बाद में पुलिस में इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई।

सस्पेंस खराब होने पर भड़के थे दर्शक

पुलिस ने बताया कि इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जांच जारी है। बता दें, फिल्म 'द कॉन्ज्यूरिंग - लास्ट राइट्स' हॉरर यूनिवर्स की आखिरी फिल्म है। इसमें पिछली सभी फिल्मों के किरदारों और कहानियों को एक साथ लाकर कहानी को खत्म किया गया है।

Updated on:

10 Sept 2025 12:35 pm

Published on:

10 Sept 2025 12:34 pm

Hindi News / Entertainment / Hollywood News / थिएटर में बात कर रहे पति-पत्नी पर गुस्साए लोग, मार-पिटाई तक पहुंची बात

