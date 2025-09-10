थिएटर में बात कर रहे पति-पत्नी पर गुस्साए लोग, मार-पिटाई तक पहुंची बात

यह पूरी घटना पुणे के एक एल्प्रो मॉल के थिएटर में हुई। जहां एक 29 साल का सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल अपनी पत्नी के साथ फिल्म देख रहा था। पुलिस के मुताबिक, उसके ठीक पीछे बैठा एक शख्स अपनी पत्नी को जोर-जोर से फिल्म की कहानी सुना रहा था। वह यह भी बता रहा था कि आगे फिल्म में क्या होने वाला है। ऐसे में लोगों ने उस शख्स को रोका और फिल्म का सस्पेंस न बताने को कहा। वहां मौजूद बाकी लोगों ने भी उस व्यक्ति को डिस्टर्ब नहीं करने के लिए कहा, तो वह शख्स भड़क गया और उन्हें गालियां देना शुरू कर दिया।