'स्टार ट्रेक' की सीरीज का टीजर जारी, लौट आए हैं पिकार्ड

'स्टार ट्रेक’ के जीन-ल्यूक पिकार्ड सीरीज की स्ट्रीमिंग जल्द ही अमेजन प्राइम पर होगी। बता दें कि ‘स्टार ट्रेक: द नेक्स जेनरेशन’ के सात सीजन में पहली बार पैट्रिक स्टीवर्ट द्वारा निभाए गए चर्चित किरदार पर यह आधारित होगा। हाल में इसका टीजर जारी किया गया। टीजर में दिखाया है कि पिकार्ड फिर से फ्रांस वापस लौट आए हैं। वे रहस्मयी कारणों की वजह से एडमिरल के पद से रिटायर हो गए हैं। हालांकि टीजर में ज्यादा कुछ बताया नहीं गया। यह इस सीरीज का पहला टीजर है।

The end is only the beginning. Star Trek Picard , featuring Patrick Stewart , on Amazon Prime Video, soon. pic.twitter.com/BGai56dn0r