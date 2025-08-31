Patrika LogoSwitch to English

Today Tarot Rashifal 1 September 2025: सितंबर का पहला दिन इन राशियों के लिए लकी, ज्योतिष से जानिए आज का राशिफल

Today Tarot Rashifal 1 September 2025: आज का दिन किन राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आया है और किनके लिए यह आत्मनिरीक्षण तथा संयम बरतने की चेतावनी दे रहा है।

भारत

MEGHA ROY

Aug 31, 2025

1 सितंबर की भविष्यवाणी, aaj ka rashifal 1 September ,
Tarot Rashifal 1 September 2025 | फोटो सोर्स- Patrika.com

Today Tarot Rashifal 1 September 2025: सितंबर की नई शुरुआत, सोमवार का दिन और टैरो कार्ड्स का संकेत आपके लिए क्या लेकर आया है?क्या 1 सितंबर का दिन 12 राशियों के जीवन में खुशियां लेकर आया है या उतार-चढ़ाव देखने को मिलेंगे?चलिए जानते हैं, आज का दिन किन राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आया है और किनके लिए यह आत्मनिरीक्षण तथा संयम बरतने की चेतावनी दे रहा है।इसके लिए हमने प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर और ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से विशेष रूप से जानकारी ली है कि कैसा रहेगा 1 सितंबर का दिन सभी राशियों के लिए।

मेष टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Mesh)


कार्ड्स का संकेत है कि इस समय मेष राशि वालों को संतान सुख का आनंद मिल सकता है। लेकिन, नजदीकी दोस्तों और रिश्तेदारों से अपेक्षित सहयोग न मिलने पर मन खिन्न हो सकता है। धार्मिक गतिविधियों और पूजा-पाठ में आपका मन अधिक लगेगा, जिससे मानसिक शांति मिलेगी।

वृषभ टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Vrishabh)


वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर में सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। नौकरीपेशा लोग मान-सम्मान व नई जिम्मेदारियां पा सकते हैं। व्यापारियों को भी काम में विस्तार के अवसर मिलेंगे और नए प्रोजेक्ट शुरू करने का सही समय है।

मिथुन टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Mithun)


मिथुन राशि वालों को जल्दबाजी से बचकर हर कदम सोच-समझकर उठाने की जरूरत है। सेहत को लेकर लापरवाही बिल्कुल न करें। खासकर खानपान में संतुलन बनाए रखना आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होगा।

कर्क टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Kark)


कर्क राशि के जातक किसी नए काम या योजना को लेकर गहराई से विचार कर सकते हैं। हालांकि, आपको आलोचना का भी सामना करना पड़ सकता है। करीबी शुभचिंतक आपकी योजनाओं से असहमत हो सकते हैं, लेकिन धैर्य से आगे बढ़ना ही आपके लिए उचित रहेगा।

सिंह टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Singh)


सिंह राशि वालों को चाहिए कि वे जीवन के प्रति अपने नजरिए में व्यवहारिकता लाएं। ऊंचे लक्ष्य और महत्वाकांक्षा आपको प्रगति की राह दिखाएंगे। यह समय आपकी क्षमताओं को निखारने और करियर को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है।

कन्या टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Kanya)


कन्या राशि के लोग यदि आलस्य को छोड़कर समय का सही उपयोग करेंगे तो कार्यक्षेत्र और रचनात्मक गतिविधियों में खास पहचान बना पाएंगे। आज स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा, जिससे उत्साह और जोश बना रहेगा।

तुला टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Tula)


तुला राशि के जातकों को राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कार्यों में लाभ मिलने की संभावना है। आप अपने कामकाज में संतोष महसूस करेंगे और मानसिक तौर पर भी हल्कापन अनुभव करेंगे।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Vrishchik)


वृश्चिक राशि के जातक जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करने के लिए मेहनत करेंगे। परिवार और मित्रों के साथ खुशनुमा पल बिताने का अवसर मिलेगा। यह दिन आपके रिश्तों में निकटता बढ़ाने वाला साबित होगा।

धनु टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Dhanu)


धनु राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए कार्यस्थल का माहौल सुखद रहेगा। हालांकि, आपको नकारात्मक या असामाजिक प्रवृत्ति वाले लोगों से दूरी बनाकर रखनी होगी। परिजनों की छोटी-छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने से बचें।

मकर टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Makar)


मकर राशि वालों को आज अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करना लाभकारी रहेगा। रिश्तों में नैतिकता और जिम्मेदारी का ध्यान रखना जरूरी है। किसी भी प्रकार की अनबन या कटुता को दूर रखने का प्रयास करें।

कुंभ टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Kumbh)


कुंभ राशि के जातकों को आज अपनी आर्थिक जरूरतें पूरी करने के लिए उधार लेना पड़ सकता है। भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय लेने से बचें, वरना आगे चलकर परेशानियां बढ़ सकती हैं।

मीन टैरो राशिफल (Tarot Rashifal meen)


मीन राशि के लिए आज का दिन नए कार्यों से लाभदायक रहेगा। शाम के समय आप अपने बच्चों के साथ समय बिताकर खुश रहेंगे। आर्थिक क्षेत्र में भी लाभ और तरक्की की संभावना है।

