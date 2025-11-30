Aaj Ka Rashifal, 1 December 2025 : 1 दिसंबर 2025 राशिफल: एकादशी और रेवती नक्षत्र में कैसा रहेगा मेष से मीन का दिन?

Aaj Ka Rashifal, 1 December 2025 : कैसा रहेगा आपके लिए 1 दिसंबर 2025, सोमवार का दिन? एकादशी तिथि और रेवती नक्षत्र के संयोग में, पंडित मुकेश भारद्वाज बता रहे हैं सभी 12 राशियों - मेष से लेकर मीन - का हाल। मेष राशि वालों को आज लापरवाही से बचना होगा, वहीं मिथुन और मकर राशि वालों के लिए प्रगति के अच्छे अवसर बन रहे हैं। वृषभ राशि के लिए आर्थिक प्रगति के संकेत हैं, जबकि मीन राशि वालों को शुभ समाचार मिल सकते हैं। शुभ रंग और शुभ अंक के साथ जानिए अपना विस्तृत दैनिक राशिफल और राहुकाल में शुभ कार्य करने से बचें।