Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Aaj Ka Rashifal, 1 December 2025 : 1 दिसंबर 2025 राशिफल: एकादशी और रेवती नक्षत्र में कैसा रहेगा मेष से मीन का दिन?

Aaj Ka Rashifal, 1 December 2025 : 1 दिसंबर 2025 का दैनिक राशिफल: पंडित मुकेश भारद्वाज से जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन का विस्तृत भविष्यफल, शुभ रंग और अंक।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Pandit Mukesh Bhardwaj

Nov 30, 2025

Aaj Ka Rashifal 1 December 2025

Aaj Ka Rashifal 1 December 2025

Aaj Ka Rashifal, 1 December 2025 : कैसा रहेगा आपके लिए 1 दिसंबर 2025, सोमवार का दिन? एकादशी तिथि और रेवती नक्षत्र के संयोग में, पंडित मुकेश भारद्वाज बता रहे हैं सभी 12 राशियों - मेष से लेकर मीन - का हाल। मेष राशि वालों को आज लापरवाही से बचना होगा, वहीं मिथुन और मकर राशि वालों के लिए प्रगति के अच्छे अवसर बन रहे हैं। वृषभ राशि के लिए आर्थिक प्रगति के संकेत हैं, जबकि मीन राशि वालों को शुभ समाचार मिल सकते हैं। शुभ रंग और शुभ अंक के साथ जानिए अपना विस्तृत दैनिक राशिफल और राहुकाल में शुभ कार्य करने से बचें।

आज का मेष राशिफल (Aaj ka Rashifal Mesh​)

कार्यों में लापरवाही करने से बचना होगा। उच्च अधिकारियों की नाराजगी सहनी पड़ सकती है। पारिवारिक जीवन में कलह की संभावना रहेगी। परिस्थिति बदलने तक धैर्य और संयम से काम लेना होगा।
शुभ रंग - यलो
शुभ अंक - 9

आज का वृषभ राशिफल (Aaj Ka Rashifal Vrishabh)

विवादित विषयों से दूरी बनानी होगी। आर्थिक प्रगति के लिए किए गए प्रयास सफल रह सकते हैं। दूसरों के प्रभाव में निर्णय लेने से बचना होगा। भावनात्मक संबंधों में गहराई अनुभव करेंगे।
शुभ रंग - ग्रीन कलर
शुभ अंक - 6

आज का मिथुन राशिफल (Today Horoscope Mithun)

नई जिम्मेदारी मिलने से उत्साहित रहेंगे। टीमवर्क लाभकारी रहेगा। जोखिम भरे कार्यों से दूरी बनाएं। यात्रा प्रफुल्लित करने वाली रहेगी। नई व्यवसाय के लिए किया जा रहे प्रयास सफल सिद्ध हो सकते हैं।
शुभ रंग - महरून कलर
शुभ अंक - 8

आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Rashifal Kark)

प्रभाव में वृद्धि महसूस करेंगे। नई जिम्मेदारियां से प्रेरित होकर कठिन मेहनत करते दिखाई देंगे। अचानक आर्थिक लाभ की संभावना बन रही है। संबंधों से अपेक्षाओं का बोझ महसूस करेंगे।
शुभ रंग - यलो कलर
शुभ अंक - 9

आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Rashifal Singh)

कठोर शब्दों की अपेक्षा व्यवहार कुशलता से जल्दी समस्याओं के समाधान निकालेंगे। पारिवारिक जीवन में आप पर सभी का भरोसा बढ़ेगा। मार्केटिंग से जुड़े लोगों को अच्छी सफलता मिल सकती है।
शुभ रंग - ग्रे कलर
शुभ अंक - 3

आज का कन्या राशिफल (Today Horoscope Kanya)

रतन भूषण के व्यवसाय से जुड़े लोगों को दूर दृष्टि से काम लेना होगा। पारिवारिक जीवन में आपसी समझ बढ़ाने के साथ पारदर्शिता रखनी होगी। विदेश शिक्षा से जुड़े लोगों को जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना होगा।
शुभ रंग - ब्राईट व्हाईट
शुभ अंक - 1

आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Rashifal Tula)

प्रयत्न करके सफलता सुनिश्चित कर पाएंगे। मेहनत भरा दिन रहेगा। लोगों की अपेक्षा बढी हुई हो सकती है। गलत वादे करने से बचना होगा। परिवार के बुजुर्गों से आर्थिक सहयोग मिल सकता है।
शुभ रंग - पिंक
शुभ अंक - 3

आज का वृश्चिक राशिफल (Today Horoscope Vrischik)

शासकीय तंत्र से जुड़े कार्यों में प्रयत्न करने पर सफलता मिलने की संभावना रहेगी। कुटीर लोगों से दूरी बनाएं कार्य में पारदर्शिता रखनी होगी। प्रेम संबंधों के लिए समय निकालना मुश्किल रहेगा। फिर भी आपसी संबंध बेहतर रहेगा।
शुभ रंग - क्रीम कलर
शुभ अंक - 4

आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Rashifal Dhanu)

आवश्यक कार्यों को शीघ्रता से संपन्न करने का प्रयास करें। आकस्मिक घटनाक्रम में महत्वपूर्ण कार्य छूट सकते हैं। मांगलिक कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी कर्तव्य निर्वहन करने पड़ सकते हैं। वाहन में बदलाव के योग बन रहे हैं।
शुभ रंग - गोल्डन कलर
शुभ अंक - 9

आज का मकर राशिफल (Today Horoscope Makar​)

भावनात्मक रूप से परिपूर्ण अनुभव करेंगे ना चाहते हुए भी भीड़भाड़ का हिस्सा होना पड़ सकता है। तकनीकी और मशीनरी से जुड़े कार्यों में संलग्न लोगों को विशेष प्रगति के अवसर बनेंगे।
शुभ रंग - व्हाईट कलर
शुभ अंक - 7

आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Rashifal Kumbh)

वाणी और व्यवहार की कुशलता से दूसरों का मन मोह लेने में सफल रहेंगे। कार्यों को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी मिल सकती है। स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा। सावधानी रखनी होगी।
शुभ रंग - ऑफ व्हाइट
शुभ अंक - 4

आज का मीन राशिफल (Today Horoscope Meen)

सकारात्मक दिन है सभी कार्यों को गति मिलेगी। उच्च अधिकारियों से संपर्कों का लाभ मिलेगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकते हैं। बेरोजगारों को रोजगार मिलने की अच्छी संभावना है। प्रयास करें।
शुभ रंग - गोल्डन ग्रीन
शुभ अंक - 8

ये भी पढ़ें

Saptahik Rashifal 30 November To 6 December 2025 : साप्ताहिक राशिफल: मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा?
राशिफल
Saptahik Rashifal 30 November To 6 December 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

आज का राशिफल

dailyhoroscope

राशिफल

Published on:

30 Nov 2025 05:00 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal, 1 December 2025 : 1 दिसंबर 2025 राशिफल: एकादशी और रेवती नक्षत्र में कैसा रहेगा मेष से मीन का दिन?

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Numerology 2026 : मूलांक 1 वालों की जिदंगी में हो सकते हैं ये बदलाव , यहां जानिए कैसा रहेगा नया साल

Numerology 1
धर्म/ज्योतिष

टैरो राशिफल 1 दिसंबर 2025 : मेष, वृषभ से मीन तक, सभी 12 राशियों का आज का टैरो भविष्य

Tarot Card Reading 1 December 2025
राशिफल

Numerology: बहुत ही अच्छे लाइफ पार्टनर बनते हैं इस मूलांक के जातक, हर कदम पर देते हैं साथ

Best Life Partner Mulank
धर्म/ज्योतिष

Guru Gochar 2025: दिसंबर के महीने में गुरु करेंगे मिथुन राशि में गोचर, इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

Guru Gochar 2025
धर्म/ज्योतिष

Aaj Ka Rashifal, 30 November 2025 : रविवार विशेष: सिद्धि योग में मेष से मीन पर पड़ेगा कैसा असर? पंडित जी से जानें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 30 November 2025
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.