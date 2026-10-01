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Aaj Ka Rashifal 1 October 2026: मेष से लेकर मीन तक कैसा रहेगा आज का दिन? जाने दैनिक राशिफल में

Aaj Ka Rashifal-1 अक्टूबर का दिन सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। जानिए सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल।
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भारत

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Akash Dewani

Oct 01, 2026

aaj ka rashifal 1 October 2026 daily horoscope hindi

Aaj Ka Rashifal 1 October 2026- जानिए आज क्या कहते है आपके सितारे (फोटो सोर्स- Chatgpt)

Aaj Ka Rashifal 1 October 2026: आज के दिन कुछ राशियों के लिए नई संभावनाएं और सकारात्मक संकेत लेकर आया है। कुछ जातकों को आज धैर्य और समझदारी से फैसले लेने होंगे, वहीं कई राशियों के लिए करियर, कारोबार, प्रेम, परिवार और आर्थिक मामलों में प्रगति के योग बन रहे हैं। जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का 1 अक्टूबर 2026 का दैनिक राशिफल (Daily Horoscope Hindi)।

आज का मेष राशिफल (Aaj Ka Mesh Rashifal)

समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता रहेगी। आर्थिक मामलों में भावुकता के तहत फैसला न लें। स्थिर संपदा से जुड़े मामलों में समझौता वार्ता टालना श्रेयकर रहेगा।

शुभ रंग- पिंक
शुभ अंक- 7

आज का वृषभ राशिफल (Aaj Ka Vrishabh Rashifal)

दैनिक क्रियाकलापों में वांछित ऊर्जा भरपूर मिलेगी। भावनात्मक रूप से दूसरों को संबल देने में सावधानी रखें। शीघ्र लाभ के लिए तेज गति से फैसले लेने होंगे।

शुभ रंग- कॉपर
शुभ अंक- 5

आज का मिथुन राशिफल (Aaj Ka Mithun Rashifal)

लोगों के बदलते हुए व्यवहार से आहत हो सकते हैं। व्यावसायिक तौर पर पिछले वादे पूरे करने में कठिनाई होगी। संतान पक्ष से जुड़े मामलों में गंभीरता से विचार-विमर्श करना होगा।

शुभ रंग- ऑफ व्हाइट
शुभ अंक- 9

आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Kark Rashifal)

विद्वत्ता और मानवीय गुणों की प्रशंसा होगी। सामाजिक महत्व बढ़ेगा। निकट संबंधों में आर्थिक और भावनात्मक सहयोग करना पड़ सकता है।

शुभ रंग- यलो
शुभ अंक- 2

आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Singh Rashifal)

मार्केटिंग और जन भागीदारी से जुड़े मामलों में असाधारण परिणाम मिल सकते हैं। यात्रा सफल रहेगी। कलात्मक अभिरुचियां बढ़ेंगी और नए अनुबंध प्राप्त होंगे।

शुभ रंग- ऑरेंज
शुभ अंक- 1

आज का कन्या राशिफल (Aaj Ka Kanya Rashifal)

व्यवसाय से संबंधित वार्ताएं सफल रह सकती हैं। व्यक्तिगत संबंधों में थोड़ा उतार-चढ़ाव रहेगा। शिक्षा, कला और साहित्य से जुड़े लोगों को आर्थिक लाभ के साथ सम्मान भी मिलेगा।

शुभ रंग- ग्रीन
शुभ अंक- 3

आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Tula Rashifal)

संवेदनशीलता का स्तर बढ़ा हुआ महसूस करेंगे। दूसरों की बातों का जल्दी प्रभाव पड़ सकता है। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। यात्रा टालें और स्वास्थ्य को महत्व दें।

शुभ रंग- डार्क ब्राउन
शुभ अंक- 4

आज का वृश्चिक राशिफल (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

कार्यस्थल पर इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ कुशल प्रबंधन से समस्याओं का हल निकालेंगे। आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि होगी। शारीरिक परिश्रम कम होगा।

शुभ रंग- कॉपर
शुभ अंक- 5

आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

विरोधियों द्वारा घेरे जा सकते हैं। विवादित मामलों में बहुत समझकर प्रतिक्रिया देनी होगी। दैनिक जीवन में कार्यों की गति धीमी रह सकती है।

शुभ रंग- गोल्डन
शुभ अंक- 3

आज का मकर राशिफल (Aaj Ka Makar Rashifal)

दायित्व बढ़ेंगे। बौद्धिक क्षमताओं का सही उपयोग करने के लिए वातावरण मिलेगा। उच्च अधिकारियों को प्रभावित करने का सही समय है। भावनात्मक संबंधों में निकटता बढ़ेगी।

शुभ रंग- एमरल्ड
शुभ अंक- 6

आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

परिश्रम भरा दिन है। दूसरों को राहत देने और अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। प्रेम में साथी से दूरी के बावजूद संबंधों में मधुरता बढ़ेगी।

शुभ रंग- कॉफी
शुभ अंक- 2

आज का मीन राशिफल (Aaj Ka Meen Rashifal)

संतोष और आनंद से भरा दिन हो सकता है। आकस्मिक धन लाभ के साथ नए समीकरण बनेंगे। पारिवारिक जीवन में महत्वपूर्ण विषयों पर वार्ता हो सकती है।

शुभ रंग- सेफ़रान
शुभ अंक- 8

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Updated on:

01 Oct 2026 06:20 am

Published on:

01 Oct 2026 06:20 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal 1 October 2026: मेष से लेकर मीन तक कैसा रहेगा आज का दिन? जाने दैनिक राशिफल में

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