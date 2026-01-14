Aaj Ka Rashifal : आज का राशिफल 15 जनवरी 2026: गुरुवार को इन 5 राशियों पर बरसेगा सौभाग्य, जानिए आपका दिन कैसा रहेगा

आज का दिन आपके लिए मेहनत से काम करने के लिए रहेगा। दोस्तों के साथ आप रोमांचक समय व्यतीत करेंगे। आप किसी लक्ष्य को पकड़कर चले, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई-लिखाई को लेकर लापरवाही करने से बचना होगा, नहीं तो बाद में उनके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। आज 15 जनवरी में वाहन की अकस्मात खराबी के कारण आपका धन खर्च बढ़ सकता है। आपको अपने सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा। आपको किसी सरकारी मामले में किसी अच्छे वकील से परामर्श लेना होगा।