Aaj Ka Rashifal 20 November 2025 : गुरुवार राशिफल : मेष, वृषभ रहें सावधान, वृश्चिक पर हो सकती है धन की वर्षा, पंडित जी से जानें पूरा हाल

20 नवंबर 2025 का राशिफल (Aaj Ka Rashifal 20 November 2025): गुरुवार, 20 नवंबर 2025 को अमावस्या (सायं 12:16 तक) और उसके बाद प्रतिपदा तिथि है। आज अनुराधा नक्षत्र का योग है और चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। यह दिन कई राशियों के लिए भावनात्मक और पेशेवर चुनौतियां लेकर आ सकता है, जबकि कुछ के लिए आर्थिक मजबूती के संकेत हैं। मेष राशि वालों को जहां शब्दों पर नियंत्रण रखना होगा, वहीं वृषभ राशि वालों को अकेलापन महसूस हो सकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से बेहतर है, लेकिन स्थितियों को नियंत्रण में रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। शुभ कार्यों से बचने के लिए राहुकाल का समय दोपहर 01:25 बजे से 02:45 बजे तक है। आइए जानते हैं पंडित मुकेश भारद्वाज से सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है।