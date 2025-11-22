Aaj Ka Rashifal 23 November 2025 : 23 नवंबर राशिफल: मेष को सूझबूझ, कुंभ को कूटनीति से मिलेगी सफलता, वृषभ-मिथुन मालामाल

पंडित मुकेश भारद्वाज से जानें कि 23 नवंबर 2025, रविवार को आपकी राशि के लिए क्या विशेष है—आपके प्रेम संबंध, करियर, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं। अभिजीत मुहूर्त 11:43 − 12:24 मिनट तक रहेगा, जबकि राहुकाल शाम 15:59 − 17:18 मिनट तक रहेगा, इसलिए शुभ कार्यों को अभिजीत मुहूर्त में करें।