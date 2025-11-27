Aaj Ka Rashifal 28 November 2025 : मेष, मिथुन, कुंभ को धन लाभ, वृषभ, कर्क, मीन रहें सावधान, जानें 12 राशियों का हाल

Aaj Ka Rashifal 28 November 2025 :आज का राशिफल : ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 28 नवंबर 2025, शुक्रवार, मां वैभव लक्ष्मी को समर्पित है। आज अष्टमी तिथि (रात 12:15 बजे, 29 नवंबर तक) के बाद नवमी तिथि रहेगी। नक्षत्र पूर्व भाद्रपद है और चंद्रमा कुंभ राशि में संचार करेंगे। आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने से पहले राहुकाल का समय अवश्य नोट कर लें, जो सुबह 10:49 बजे से दोपहर 12:08 बजे तक रहेगा।