Aaj Ka Rashifal 28 November 2025 : मेष, मिथुन, कुंभ को धन लाभ, वृषभ, कर्क, मीन रहें सावधान, जानें 12 राशियों का हाल

Aaj Ka Rashifal 28 November 2025
Aaj Ka Rashifal 28 November 2025 :आज का राशिफल : ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 28 नवंबर 2025, शुक्रवार, मां वैभव लक्ष्मी को समर्पित है। आज अष्टमी तिथि (रात 12:15 बजे, 29 नवंबर तक) के बाद नवमी तिथि रहेगी। नक्षत्र पूर्व भाद्रपद है और चंद्रमा कुंभ राशि में संचार करेंगे। आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने से पहले राहुकाल का समय अवश्य नोट कर लें, जो सुबह 10:49 बजे से दोपहर 12:08 बजे तक रहेगा।
क्या कहते हैं आज आपके सितारे? क्या मेष राशि वालों को मिलेगा रोज़गार? क्या मिथुन राशि वालों का मान-सम्मान बढ़ेगा? या क्या कर्क राशि वालों को स्वास्थ्य पर देना होगा ध्यान? आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का विस्तृत राशिफल, शुभ रंग, और शुभ अंक पंडित मुकेश भारद्वाज के अनुसार।
कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक साथ कार्य करने की स्थिति बन सकती है। बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिलने के योग बन रहे हैं। व्यवहार कुशलता और विनम्रता से पारिवारिक जीवन में तनाव कम होगें।
शुभ रंग - पीच कलर
शुभ अंक - 5
नई नीतियां बनाने की आवश्यकता महसूस करेंगे। प्रबंधन से जुड़े लोगों को अपने कार्यों की गुणवत्ता में सुधार करना होगा। संसाधनों की कमी महसूस होगी। जीवनसाथी का सहयोग महत्वपूर्ण रहेगा।
शुभ रंग - ऑफ़ व्हाईट
शुभ अंक - 4
भाग्य का समर्थन मिलेगा। मन में प्रसन्नता रहेगी। सार्वजनिक जीवन में कीर्ति और सम्मान में वृद्धि होगी। नए संपर्क बनेंगे। कार्य कुशलता बढ़ाने पर जोर देना होगा। विलासिता की वस्तुओं पर धन खर्च हो सकता है।
शुभ रंग - लाईट ब्ल्यू
शुभ अंक - 9
बचत खर्च करने के लिए दबाव बनाया जा सकता है। सावधानी से निर्णय करने होंगे। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। आनंद के अवसर मिलेंगे। वाद विवाद में पढ़ने से बचना होगा।
शुभ रंग - ग्रे कलर
शुभ अंक - 9
रिश्तो में आपकी बात को महत्व मिलेगा। आर्थिक साझेदारी या मजबूत होगी। दैनिक रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। टीम के साथ कार्य करने को प्राथमिकता दें। यात्रा टालना श्रेष्ठ रहेगा। वाद विवाद में पढ़ने से बचना होगा।
शुभ रंग - ब्राऊन कलर
शुभ अंक - 3
विरोधी कार्यो की गति धीमी करने का प्रयास करेंगे। समयबद्ध कार्यक्रमों को पूरा करना मुश्किल रहेगा। वाणी पर संयम रखना होगा। उच्च अधिकारियों के प्रति दुर्भाव से बचें। नए कार्यक्रम हाथ में लेने मैं जल्दबाजी न दिखाएं।
शुभ रंग - सिल्वर कलर
शुभ अंक - 2
पूर्व में किए गए कार्यों के कारण धन लाभ की संभावना बन रही है। संतान पक्ष से वार्तालाप में उनके विषय महत्वपूर्ण रहेंगे। उन्हें अनुशासित करने के प्रयास में सफल हो सकते हैं। शेयर बाजार में सावधानी बरते।
शुभ रंग - ओरेंज कलर
शुभ अंक - 5
नियमित कार्यों के अलावा भी बहुत से कार्य करने पड़ सकते हैं। उच्च अधिकारी अपने प्रभाव का उपयोग करके परेशान करने का प्रयास करेंगे। संयत रहना होगा। जीवनसाथी के साथ वार्तालाप मधुर रहेगी।
शुभ रंग - लाईट ब्ल्यू
शुभ अंक - 2
दैनिक कार्य योजनाओं को करने में बाधाएं महसूस करेंगे। उच्च अधिकारियों से सलाह मशवरा करना लाभकारी रहेगा। धार्मिक कार्यक्रमों में रुचि बढ़ेगी। मांगलिक कार्यों का हिस्सा हो सकते हैं। भाग्य का समर्थन मिलेगा।
शुभ रंग - डार्क ब्राऊन कलर
शुभ अंक - 3
महत्वपूर्ण फसलों में सभी की सलाह को शामिल करना बाद में तनाव को कम करेगा। रुकी हुई योजनाओं पर फिर से काम शुरू होने की संभावना बन रही है। भूमि विवाद सुलझाने की स्थितियां बन सकती हैं।
शुभ रंग - महरून
शुभ अंक - 8
सभी का भरोसा जितने में सफल रहेंगे। परिस्थितियों आपके नियंत्रण में रह सकती हैं। आर्थिक लाभ को संचित कोष में बदलने का प्रयास करें। कारोबार में मित्रों के साथ विस्तार की संभावनाएं बन रही है।
शुभ रंग - ग्रीन कलर
शुभ अंक - 6
सुनी सुनाई बातों पर भरोसा ना करें। अभिन्न मित्रों पर संदेह जताने से रिश्ते कमजोर हो सकते हैं। परिवार में स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं रहेंगी। नए विवाद सामने आ सकते हैं। यात्रा टालना ठीक रहेगा।
शुभ रंग - कॉफी कलर
शुभ अंक - 1
