Aaj Ka Rashifal, 29 November 2025 : शनिवार राशिफल : शनि देव की कृपा, इन 4 राशियों का भाग्य चमक सकता है, मिलेगी बड़ी खुशखबरी

Aaj Ka Rashifal 29 November 2025 : आज, 29 नवंबर 2025, शनिवार का दिन है जो न्याय के देवता भगवान शनि देव को समर्पित है। इस शुभ दिन पर, चंद्रमा मीन राशि में संचार कर रहे हैं, और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का योग बना हुआ है। ग्रह-नक्षत्रों की यह विशिष्ट स्थिति मेष से मीन तक सभी राशियों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालेगी। क्या आज आपका दिन आर्थिक लाभ, प्रेम संबंधों में मधुरता, या कार्यक्षेत्र में चुनौतियों से भरा रहेगा?