राशिफल

Aaj Ka Rashifal, 29 November 2025 : शनिवार राशिफल : शनि देव की कृपा, इन 4 राशियों का भाग्य चमक सकता है, मिलेगी बड़ी खुशखबरी

Aaj Ka Rashifal 29 November 2025 : 29 नवंबर 2025 का राशिफल: आज शनिवार है और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का योग। पंडित मुकेश भारद्वाज से जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए शुभ रंग, शुभ अंक और करियर, प्रेम व आर्थिक भविष्यफल।

3 min read
भारत

image

Manoj Vashisth

image

Pandit Mukesh Bhardwaj

Nov 28, 2025

Aaj Ka Rashifal 29 November 2025

Aaj Ka Rashifal 29 November 2025 : शनिवार राशिफल 29 Nov 2025 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Aaj Ka Rashifal 29 November 2025 : आज, 29 नवंबर 2025, शनिवार का दिन है जो न्याय के देवता भगवान शनि देव को समर्पित है। इस शुभ दिन पर, चंद्रमा मीन राशि में संचार कर रहे हैं, और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का योग बना हुआ है। ग्रह-नक्षत्रों की यह विशिष्ट स्थिति मेष से मीन तक सभी राशियों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालेगी। क्या आज आपका दिन आर्थिक लाभ, प्रेम संबंधों में मधुरता, या कार्यक्षेत्र में चुनौतियों से भरा रहेगा?

आइए, पंडित मुकेश भारद्वाज से जानते हैं कि 29 नवंबर 2025 के लिए आपकी राशि के सितारे क्या कहते हैं, और आपके लिए आज का शुभ रंग व शुभ अंक क्या है।

आज का मेष राशिफल (Aaj ka Rashifal Mesh​)

व्यवस्था में सुधार होगा। आर्थिक रूप से सुदृढ़ अनुभव करेंगे। नई कार्य प्रणाली के लिए तैयार रहें। उच्च अधिकारियों को विश्वास में लेकर आगे बढ़ना होगा। परिवार में नीतिगत फैसलों में जीवनसाथी की राय को महत्व दें।
शुभ रंग - ओरेंज कलर
शुभ अंक -5

आज का वृषभ राशिफल (Aaj Ka Rashifal Vrishabh)

सभी का साथ मिलेगा। टीम भावना से कार्य करने होंगे। परिवार में तालमेल का अभाव महसूस करेंगे। बुजुर्गों का सम्मान सुनिश्चित करना होगा। वाहन और घर के रखरखाव पर धन खर्च हो सकता है।
शुभ रंग - यलो
शुभ अंक - 4

आज का मिथुन राशिफल (Today Horoscope Mithun)

एक साथ कई जिम्मेदारियां का निर्वहन करना पड़ सकता है। जीवनसाथी का साथ तनाव कम करने में मददगार साबित होगा। शिक्षा में व्यवधान आ सकता है। मनोरंजन और कर्तव्य निर्वहन के बीच एक को चुनना मुश्किल रहेगा।
शुभ रंग - ग्रीन कलर
शुभ अंक - 6

आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Rashifal Kark)

कार्य कुशलता का स्तर बढ़ाना होगा। सभी का सहयोग मिलेगा। वाणी की मधुरता से पराए भी अपने बनेंगे। दूर दृष्टि से फैसले लेने होंगे। बचत खर्च हो सकती है, पर पुराने निवेश से लाभ होने के कारण उत्साहित रहेंगे।
शुभ रंग - यलो कलर
शुभ अंक - 8

आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Rashifal Singh)

प्रेम संबंधों में निकटता बढेगी। साझेदारों के साथ तालमेल बेहतर होने से व्यवसाय में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। नई व्यवस्था का हिस्सा हो सकते हैं। राजनीतिक प्रभाव बढ़ेगा।
शुभ रंग - क्रीम कलर
शुभ अंक - 7

आज का कन्या राशिफल (Today Horoscope Kanya)

कोर्ट कचहरी के मामलों में लापरवाही ना दिखाएं। पुराने विवादों से तनाव रहने की संभावना है। अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलने के लिए उधार लेना पड़ सकता है। प्रेम संबंधो में निकटता महसूस करेंगे।
शुभ रंग - ब्ल्यू कलर
शुभ अंक - 4

आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Rashifal Tula)

शिक्षा संबंधी कार्यों के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है। उच्च अधिकारियों के साथ तालमेल बैठाने में कठिनाई अनुभव करेंगे। साथी कर्मियों का सहयोग मिलेगा। मित्रों और परिवार जनों के सहयोग से बड़ी सफलता की संभावना बन रही है।
शुभ रंग - पीच कलर
शुभ अंक - 3

आज का वृश्चिक राशिफल (Today Horoscope Vrischik)

व्यवस्था में सुधार का असर आर्थिक लाभ के तौर पर दिखाई देगा। मित्रों के कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है। राजकाज में आपकी राय को महत्व मिलेगा। नए संबंधों से सकारात्मक सहयोग मिलेगा।
शुभ रंग - कॉफी कलर
शुभ अंक - 2

आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Rashifal Dhanu)

सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाने के कारण सम्मान मिलेगा। कार्य कुशलता का स्तर बढ़ाना होगा। भाग्य की मदद से आर्थिक लाभों में वृद्धि होगी। विरोधियों के क्रियाकलापों पर नजर रखनी होगी।
शुभ रंग - ग्रे कलर
शुभ अंक - 1

आज का मकर राशिफल (Today Horoscope Makar​)

व्यवसायिक कार्यों के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है। नए सहयोगी मिलेंगे। मार्केटिंग से जुड़े लोगों को कार्यों की दिशा बदलनी होगी। प्रेम संबंधों में निराशा महसूस करेंगे। ससुराल पक्ष से संबंध सुधरेंगे।
शुभ रंग - सिल्वर कलर
शुभ अंक - 5

आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Rashifal Kumbh)

अपेक्षाकृत बेहतर दिन है। नए संपर्कों का लाभ मिलेगा। रुका हुआ धन मिलने से उत्साहित रहेंगे। परिवार जनों के साथ मांगलिक कार्यों में शामिल होने के अवसर मिलेंगे। जीवनसाथी के प्रति अनुराग अनुभव करेंगे।
शुभ रंग - महरून कलर
शुभ अंक - 7

आज का मीन राशिफल (Today Horoscope Meen)

अनावश्यक रूप से तनावग्रस्त रह सकते हैं छोटी-छोटी बातों को महत्व न दें भावनात्मक संबंधों से सहयोग मिलेगा खर्चो को नियंत्रित करना मुश्किल रहेगा पुराने संबंधों से नई समस्या महसूस करेंगे
शुभ रंग - कॉफी कलर
शुभ अंक - 3

Monthly Tarot Reading December 2025

आज का राशिफल

dailyhoroscope

राशिफल

28 Nov 2025 05:05 pm

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

