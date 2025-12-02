Aaj Ka Rashifal, 3 December 2025 : आज का राशिफल : मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, धनु और कुंभ के लिए शुभ, बाकी राशियों के लिए उतार-चढ़ाव वाला दिन

Aaj Ka Rashifal, 3 December 2025 : बुधवार, 3 दिसंबर 2025 को, ग्रह-नक्षत्रों की चाल सभी 12 राशियों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला रही है। आज मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और भरणी नक्षत्र का संयोग बन रहा है, जिसके कारण चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेंगे। पंडित मुकेश भारद्वाज के अनुसार, कुछ राशियों के लिए यह दिन आर्थिक लाभ और सम्मान लेकर आएगा, जैसे कि धनु को आकस्मिक धन लाभ और तुला को कला के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि मिल सकती है। वहीं, वृषभ, कन्या और वृश्चिक राशि के जातकों को अधिक परिश्रम, अनपेक्षित खर्चों और विरोधियों से तनाव का सामना करना पड़ सकता है। आज के दिन राहुकाल दोपहर 12:07 से 13:25 मिनट तक रहेगा। अपनी राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपका आज का राशिफल और क्या कहते हैं आपके सितारे।