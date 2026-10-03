Aaj Ka Rashifal 4 October 2026 :आज किस राशि पर बरसेगी सितारों की मेहरबानी, जानें 12 राशियों का हाल

Aaj Ka Rashifal 4 October 2026- जानिए आज क्या कहते है आपके सितारे (फोटो सोर्स- Chatgpt)
Aaj Ka Rashifal 4 October 2026: आज के दिन कुछ राशियों के लिए नई संभावनाएं और सकारात्मक संकेत लेकर आया है। कुछ जातकों को आज धैर्य और समझदारी से फैसले लेने होंगे, वहीं कई राशियों के लिए करियर, कारोबार, प्रेम, परिवार और आर्थिक मामलों में प्रगति के योग बन रहे हैं। जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का 4 अक्टूबर 2026 का दैनिक राशिफल (Daily Horoscope Hindi)।
परिश्रम का प्रतिफल अनुमान से अधिक मिलने की संभावना रहेगी। अभिभावकों से जुड़े मामलों को महत्व देना होगा। सामाजिक मेलजोल बढ़ाने के अवसर मिलेंगे।
शुभ रंग- पर्पल
शुभ अंक- 8
पुराने घटनाक्रम से तनाव मिलने की स्थितियां बन सकती हैं। उच्च संपर्कों की मदद लेनी होगी। प्रेम संबंधों में साथी से बातचीत में रूखापन महसूस हो सकता है।
शुभ रंग- सिल्वर
शुभ अंक- 7
संध्या से पहले महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें। उसके बाद परिस्थितियों में थोड़ा बदलाव महसूस करेंगे। भावनात्मक संबंधों में निकटता बढ़ेगी।
शुभ रंग- मैंगो
शुभ अंक- 9
रात्रिकालीन मुलाकातों में परिस्थितियां आपके पक्ष में बन सकती हैं। मनोरंजन और आनंद के अवसर बनेंगे। प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि के साथ अपेक्षित सहयोग भी मिलेगा।
शुभ रंग- क्रीम
शुभ अंक- 8
आंतरिक रूप से मजबूत रहते हुए आसपास के लोगों को हौसला और सहयोग देना होगा। अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, लेकिन मुख्य कार्य दोपहर तक निपटा लें। प्रेम संबंध मजबूत होंगे।
शुभ रंग- रेड
शुभ अंक- 3
न्यायालय से संबंधित मामलों पर बेहतर पकड़ बनेगी। बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र में पूर्वानुमान सही सिद्ध हो सकते हैं। वैवाहिक रिश्तों से जुड़े मामलों को गंभीरता से लें।
शुभ रंग- ग्रीन
शुभ अंक- 2
सामाजिक मेलजोल और पारिवारिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में दिन काफी व्यस्त रहने की संभावना है। प्रेम संबंधों में थोड़े इंतजार के बाद मुलाकात सुखद रह सकती है।
शुभ रंग- डायमंड व्हाइट
शुभ अंक- 1
कार्यों में स्थिरता बनाए रखना मुश्किल रहेगा। विरोधी दिशा से भटकाने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य के प्रति चिंतित रहेंगे। वैवाहिक जीवन में शाब्दिक तनाव कम करना होगा।
शुभ रंग- महरून
शुभ अंक- 6
समय की अनुकूलता का लाभ उठाने के लिए विशेष प्रयत्नशील रहना होगा। साझेदारों की राय को महत्व दें। गृहस्थ जीवन में जिम्मेदारी बढ़ेगी।
शुभ रंग- ग्रे
शुभ अंक- 3
पुराने व्यापारिक समझौते तनाव में आ सकते हैं। हितैषियों का दोहरा चरित्र सामने आएगा। प्रेम संबंधों से सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य नरम रहेगा।
शुभ रंग- रेड
शुभ अंक- 4
कार्य क्षमता का पूर्ण उपयोग करने का समय है। परिणाम शीघ्रता से और श्रेष्ठ श्रेणी के मिलेंगे। भावनात्मक रिश्तों में नई भूमिका के लिए तैयार रहें।
शुभ रंग- एमरल्ड
शुभ अंक- 6
दूसरों के तनाव और उलझन को सुलझाने के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी। आर्थिक मामलों में खतरे उठाने से बचें। वैवाहिक रिश्तों को स्नेह से पोषित करें।
शुभ रंग- ब्राउन
शुभ अंक- 5
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