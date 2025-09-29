Durga Ashtami 2025: मां दुर्गा की कृपा से अष्टमी पर इन राशियों को मिल सकता है विशेष आशीर्वाद, जानें मां को प्रसन्न करने के खास उपाय

Durga Ashtami 2025, Shardiya Navratri2025: शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व होता है, और उसमें भी दुर्गा अष्टमी , 30 सितंबर 2025, (Durga Ashtami 2025 Date) क ऐसा पावन दिन है जब मां दुर्गा अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती हैं। ज्योतिष के अनुसार, साल 2025 की अष्टमी कुछ खास राशियों के लिए बेहद शुभ संकेत लेकर आ रही है। इस दिन यदि श्रद्धा और विधि-विधान से मां की पूजा की जाए, तो जीवन की अड़चनों से मुक्ति मिल सकती है और मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं।इस लेख में जानिए किन राशियों पर मां दुर्गा की विशेष कृपा होने वाली है और कौन-से सरल व खास उपाय हैं जिन्हें करके आप मां को प्रसन्न कर सकते हैं।