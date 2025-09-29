Masik Rashifal October 2025 : तुला का सपना हो सकता है पूरा, धनु-मीन को रहना होगा सावधान, जानें अक्टूबर 2025 का राशिफल

मासिक राशिफल अक्टूबर 2025 | Monthly Horoscope October 2025 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Masik Rashifal October 2025, मासिक राशिफल अक्टूबर 2025 : अक्टूबर 2025 मासिक राशिफल तुला से मीन राशि तक जातकों के लिए नए अवसर और चुनौतियां लेकर आया है। इस महीने करियर, कारोबार, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य और धन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हो सकती हैं। आइए जानते हैं ज्योतिषी डॉ. अनीष व्यास से तुला से मीन राशि तक अक्टूबर 2025 का विस्तृत राशिफल। (Monthly Horoscope October 2025)
तुला राशि के जातकों के लिए अक्तूबर का महीना शुभता और सौभाग्य लिए हुए है। इस माह आपके अधूरे सपने पूरे हो जाएंगे। करियर-कारोबार में विशेष लाभ और प्रगति के योग बनेंगे। यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो आप अपनी आय को बढ़ाने के लिए नये स्रोत तलाश करेंगे।
माह के पूर्वार्ध में करियर और कारोबार में अनुकूलता बनी रहने और मनचाही सफलता मिलने से आपके भीतर एक अलग उर्जा और आत्मविश्वास नजर आएगा। इस दौरान आप अपने स्टेटस को बेहतर बनाने के लिए कुछेक बड़े कदम भी उठा सकते हैं।
माह के दूसरे सप्ताह में करियर और कारोबार के सिलसिले में की गई यात्रा सुखद एवं अत्यधिक लाभदायी साबित होगी। आर्थिक दृष्टि से यह समय आपके लिए अत्यंत ही अनुकूल रहने वाला है। भूमि-भवन अथवा वाहन आदि के क्रय-विक्रय की कामना पूरी हो सकती है। यदि आप अभी तक सिंगल हैं तो इस माह आपके जीवन में मनचाहे व्यक्ति की इंट्री संभव है। विवाह योग्य लोगों का रिश्ता तय हो सकता है।
तुला राशि के जातकों को माह के मध्य में किसी भी कार्य को जल्दबाजी में करने से बचना चाहिए। इस दौरान भूलकर भी किसी नियमों का उल्लंघन और दूसरों का उपहास न करें अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तुला राशि के जातकों को इस दौरान धन के लेनदेन में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।
माह के उत्तरार्ध में आपका मन धार्मिक-आध्यात्मिक एवं सामाजिक कार्यों में खूब लगेगा। रिश्ते-नाते सामान्य बने रहेंगे। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा।
उपाय: शिवमहिम्न स्तोत्र का पाठ करें।
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अक्तूबर का महीना मिलाजुला रहने वाला है। इस माह आपको कोई भी छोटा-बड़ा कदम खूब सोच-विचार कर उठाने की आवश्यकता रहेगी। यदि आपकी एक छोटी सी गलती आपके लिए जी का जंजाल बन सकती है। वृश्चिक राशि के जातकों को दूसरों पर जरूरत से ज्यादा विश्वास करने पर धोखा मिलने की आशंका बनी रहेगी।
माह की शुरुआत में आपको पूर्व में की गई किसी गलती अथवा लापरवाही के कारण परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। भूमि-भवन से जुड़े विवाद का समाधान खोजने के लिए कोर्ट-कचहरी के चक्कर तक लगाने पड़ सकते हैं। इस दौरान निजी जीवन में खर्च की अधिकता बनी रहेगी, जिससे आपका बना-बनाया बजट गड़बड़ा सकता है।
माह के दूसरे सप्ताह में आपके कामकाज में थोड़ी गति तो आएगी लेकिन लाभ का प्रतिशत खर्च के मुकाबले कम रहेगा। रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह समय आपके लिए थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है। लोग आपकी बात का गलत अर्थ निकालेंगे और आपका स्वजनों के साथ मतभेद मनभेद में बदल सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों को माह के मध्य में लंबी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। इस दौरान आपको जीवन में प्रगति एवं लाभ प्राप्ति के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। हालांकि आपको अपनी योजनाओं के पूरा होने से पहले उसका खुलासा करने से बचना चाहिए अन्यथा आपके विरोधी उसमें अड़ंगे डालने का प्रयास कर सकते हैं। प्रेम संबंध एवं वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए अपने पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें। वृश्चिक राशि के जातकों को मौसमी तथा पुरानी बीमारी के उभरने से बचना होगा।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
धनु राशि के जातकों के लिए अक्तूबर के महीने की शुरुआत कभी खुशी कभी गम लिए रहेगी लेकिन माह के मध्य के बाद चीजें आपके अनुकूल होती हुई नजर आएंगी। ऐसे में आपको तमाम तरह की परेशानियों से बचने के लिए माह की शुरुआत से ही अपने समय, धन एवं उर्जा का प्रबंधन करके चलना बेहतर रहेगा। माह की शुरुआत में धनु राशि के जातकों को किसी भी प्रकार का जोखिम उठाने से बचना होगा। इस दौरान वाहन सावधानी से चलाएं और अपनी सेहत और कीमती समान का विशेष ख्याल रखें।
अक्तूबर महीने के पूर्वार्ध में आपको कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर से अपेक्षाकृत कम सहयोग मिल पाएगा। जिसके चलते आपका मन खिन्न रहेगा। व्यवसाय की दृष्टि से भी यह समय प्रतिकूल रहने वाला है और आपको बाजार में अपनी साख बचाए रखने के लिए माह के पूर्वार्ध में कठिन परिश्रम और प्रयास करने होंगे। यदि आप पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं तो माह के मध्य में साझेदार के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। रिश्ते-नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको माह के पूर्वार्ध में कई चीजों को लेकर समझौता करना पड़ सकता है।
माह के उत्तरार्ध में आपको अपने शुभचिंतकों और सत्ता-सरकार से जुड़े लोगों का विशेष सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। जिसकी बदौलत आप कुछ क्षेत्रों में अप्रत्याशित सफलता और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान प्रभावी लोगों के साथ मेलजोल बढ़ेगा। इस दौरान स्थान परिवर्तन से भाग्य परिवर्तन की भी संभावना बनेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको अपने खानपान पर नियंत्रण रखने की अधिक आवश्यकता रहेगी।
उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।
मकर राशि के जातकों के लिए अक्तूबर महीने की शुरुआत किसी शुभ समाचार से होगी और उनके जीवन में यह शुभता लगभग माह के मध्य तक कायम रहेगी। नतीजतन इस दौरान आपको करियर-कारोबार आदि में मनचाहे फल की प्राप्ति होगी। इस दौरान आपके संगी-साथी आपके सहयोग और समर्थन में तन-मन और धन के साथ खड़े नजर आएंगे।
माह के पहले सप्ताह में आप किसी विशिष्ट व्यक्ति की मदद से अटके कार्य को गति देने में कामयाब हो जाएंगे। इस दौरान करियर-कारोबार के सिलसिले में की गई यात्रा अत्यंत ही शुभ और लाभदायी साबित होगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों का कारोबार खूब फलेगा-फूलेगा और आप बाजार में आई तेजी का लाभ उठाने में कामयाब रहेंगे।
यदि आप किसी कार्य को प्रारंभ करने के लिए आर्थिक संकट से गुजर रहे थे तो इस दौरान आप वित्तीय संकट से उबरने से कामयाब हो जाएंगे। यदि आप विदेश से जुड़े कार्य करते हैं तो माह के पूर्वार्ध में विदेश यात्रा के भी योग बन सकते हैं। विदेश में करियर-कारोबार के संबंध में किये गये प्रयासों में सफलता मिलने की संभावना है। मकर राशि के जातकों को अक्तूबर महीने के उत्तरार्ध में पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना चाहिए। इस दौरान आपको अपनी नौकरी और व्यवसाय में विशेष ध्यान देने की आवश्कता रहेगी।
लव-लाइफ : यदि आप अपने प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करने की सोच रहे हैं तो आपको इस में स्वजनों से कम सहयोग मिल पाएगा। माह के उत्तरार्ध किसी विषय को लेकर पिता के साथ मतभेद होने की आशंका है।
उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें।
कुंभ राशि के जातकों के लिए अक्तूबर का महीना मिलाजुला रहने वाला है। इस महीने आप कई बार खुद को सम स्थिति में पा सकते हैं। कहने का अर्थ यह कि लाभ और हानि का प्रतिशत बराबर रहेगा। हालांकि महीने की शुरुआत आपके करियर और कारोबार की दृष्टि से शुभ रहने वाली है। इस दौरान नाराज चल रहे लोगों के साथ एक बार फिर आपका मेलजोल बढ़ सकता है। किसी वरिष्ठ व्यक्ति के माध्यम से स्वजनों के साथ पैदा हुई गलतफहमियां दूर होंगी।
माह के दूसरे सप्ताह में विभिन्न स्रोतों से आमदनी होने की संभावना है लेकिन उसके मुकाबले खर्च की अधिकता रहेगी। ऐसे में आपको अपनी आय और व्यय के बीच संतुलन साधने में थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। इस दौरान आपके मन में अपने करियर-कारोबार एवं घर-परिवार आदि को लेकर मन में चिंताएं बनी रहेंगी।
लव-लाइफ : रिश्ते-नाते की दृष्टि से आपको माह के मध्य में थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान किसी तीसरे व्यक्ति के कारण लव पार्टनर के साथ गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। इस दौरान आप अपने प्रेम संबंध को बनाए रखने को लेकर चिंतित रह सकते हैं।
माह के उत्तरार्ध में पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में कुछेक अड़चनें आ सकती हैं। इस दौरान आपकी एक छोटी सी भूल या गलत व्यवहार के कारण आपकी छवि पर दाग लगने की आशंका बनी रहेगी। ऐसे में इस दौरान बात-व्यवहार करते समय विनम्र रहें। कुंभ राशि के जातकों के लिए माह के उत्तरार्ध का समय थोड़ा राहतकारी रहने वाला है। इस दौरान आपको स्वजनों एवं शुभचिंतकों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। कठिन समय में आपका जीवनसाथी आपका संबल बनेगा।
उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें।
मीन राशि के जातकों के लिए अक्तूबर महीने की शुरुआत थोड़ा आपाधापी भरी रह सकती है। इस दौरान आपको सोचे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास और परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी। नौकरीपेशा लोगों पर इस दौरान कामकाज का दबाव बना रहेगा। विशेष रूप से टारगेट ओरिएंटेड काम करने वालों के लिए यह समय काफी चुनौती भरा रह सकता है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको बाजार में अपनी साख बचाने और मार्केट में फंसे धन निकालने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। कारोबार को अच्छे से चलाने और मनचाहे लाभ की प्राप्ति के लिए आपको अपनी योजनाओं तथा कार्यपद्धति में आमूलचूल बदलाव लाना होगा।
मीन राशि के जातकों को माह के पूर्वार्ध में यदि एक कदम पीछे करने पर दो कदम आगे बढ़ने की संभावना नजर आए तो उन्हें ऐसा करने से बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से माह के मध्य का समय आपके लिए चुनौती भरा रह सकता है। इस दौरान कुछेक बड़े खर्च के कारण आपका बना-बनाया बजट गड़बड़ा सकता है।
मीन राशि के जातकों को इस पूरे माह लोगों के साथ बातचीत करते समय खूब सावधानी बरतनी होगी। ध्यान रहे कि हास और उपहास में एक पतली सी रेखा होती है। ऐसे में उसे क्रास करने की गलती न करें अन्यथा आपके वर्षों से बने बनाए संबंध टूट सकते हैं। कार्यक्षेत्र में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें अन्यथा अपमान के साथ आपकी नौकरी पर भी संकट आ सकता है।
लव-लाइफ : मीन राशि के जातकों को अपने प्रेम संबंधं को प्रगाढ़ बनाए रखने के लिए अपने पार्टनर से जरूरत से ज्यादा अपेक्षा करने और उसकी भावनाओं को ठेस बचाने से बचना होगा। लव लाइफ हो या फिर मैरीड लाइफ आपकी बात से ही बात बनेगी और आपकी बात से ही बात बिगड़ेगी।
उपाय: नारायण कवच का पाठ करें।
