Masik Rashifal October 2025 : तुला का सपना हो सकता है पूरा, धनु-मीन को रहना होगा सावधान, जानें अक्टूबर 2025 का राशिफल

माह के दूसरे सप्ताह में आपके कामकाज में थोड़ी गति तो आएगी लेकिन लाभ का प्रतिशत खर्च के मुकाबले कम रहेगा। रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह समय आपके लिए थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है। लोग आपकी बात का गलत अर्थ निकालेंगे और आपका स्वजनों के साथ मतभेद मनभेद में बदल सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों को माह के मध्य में लंबी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। इस दौरान आपको जीवन में प्रगति एवं लाभ प्राप्ति के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। हालांकि आपको अपनी योजनाओं के पूरा होने से पहले उसका खुलासा करने से बचना चाहिए अन्यथा आपके विरोधी उसमें अड़ंगे डालने का प्रयास कर सकते हैं। प्रेम संबंध एवं वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए अपने पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें। वृश्चिक राशि के जातकों को मौसमी तथा पुरानी बीमारी के उभरने से बचना होगा।