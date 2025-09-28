Masik Rashifal Tarot : मासिक टैरो राशिफल अक्टूबर 2025: रिश्ते, धन और सफलता, कौन-सी राशि को मिल सकता है भाग्य का साथ

Masik Rashifal Tarot October 2025, मासिक टैरो राशिफल अक्टूबर 2025 : अक्टूबर 2025 का महीना टैरो कार्ड्स के अनुसार अलग-अलग राशियों के लिए नए अवसरों और चुनौतियों से भरा रहेगा। कहीं स्वास्थ्य और मानसिक शांति का आशीर्वाद मिलेगा तो कहीं कार्यक्षेत्र में थोड़ी रुकावटें सामने आएंगी। कुछ जातकों के लिए यह समय वैवाहिक जीवन और पारिवारिक संबंधों में मधुरता लाएगा, तो वहीं कुछ को आर्थिक निवेश और जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों से बचने की सलाह दी जाती है। यात्रा, धार्मिक आयोजनों और सामाजिक संबंधों में सुधार भी इस महीने की खासियत रहेंगे। अक्टूबर का यह समय आत्मसंयम, संतुलित निर्णय और शुभ कार्यों की ओर झुकाव रखने वालों के लिए फलदायी सिद्ध होगा। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानिए कैसा रहेगा टैरो मासिक राशिफल अक्टूबर 2025। (Monthly Tarot Card Reading October 2025)