Saptahik Rashifal : साप्ताहिक राशिफल 28 सितंबर से 4 अक्टूबर 2025, वृश्चिक-धनु को गुड लक, तुला-मकर रहें सावधान

करियर और कारोबार के लिए यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा से होगी। इस दौरान आपका फोकस अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने में रहेगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको इस सप्ताह अपने कारोबार में अपेक्षा से अधिक लाभ होता नजर आएगा। यदि आप लंबे समय से अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए प्रयासरत थे तो इस सप्ताह आपकी ये मनोकामना पूरी होती हुई नजर आएगी। इष्टमित्रों एवं परिजनों की मदद से आप व्यवसाय का विस्तार कर पाएंगे।