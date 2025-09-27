Weekly Horoscope: साप्ताहिक राशिफल 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जानें आपकी राशि के लिए क्या लाया है यह सप्ताह

Weekly Horoscope 28 September to 4 October 2025 : यह सप्ताह हर राशि के लिए नए रंग लेकर आ रहा है। कार्यक्षेत्र में कुछ को तरक्की और सराहना मिलेगी, तो कुछ को विरोधियों से जूझना पड़ सकता है। परिवार और संबंधों में जहां सामंजस्य की जरूरत होगी, वहीं स्वास्थ्य और खर्चों पर भी कड़ी नजर रखनी होगी। प्रेम और दांपत्य जीवन में कहीं दूरी घटेगी तो कहीं नजदीकियां बढ़ेंगी। कुल मिलाकर यह समय सोच-समझकर फैसले लेने और धैर्य से आगे बढ़ने का है। जानें पंडित डा. अनीष व्यास से 28 सितंबर - 4 अक्टूबर 2025 तक का साप्ताहिक राशिफल।