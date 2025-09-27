Patrika LogoSwitch to English

Weekly Horoscope: साप्ताहिक राशिफल 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जानें आपकी राशि के लिए क्या लाया है यह सप्ताह

Weekly Horoscope : साप्ताहिक राशिफल 28 सितंबर से 4 अक्टूबर 2025 में जानें करियर, धन, स्वास्थ्य, प्रेम और पारिवारिक जीवन पर ग्रह-नक्षत्रों का असर पंडित डॉ. अनीष व्यास से।

भारत

Manoj Vashisth

Anish Vyas

Sep 27, 2025

Weekly Horoscope
Weekly Horoscope (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Weekly Horoscope 28 September to 4 October 2025 : यह सप्ताह हर राशि के लिए नए रंग लेकर आ रहा है। कार्यक्षेत्र में कुछ को तरक्की और सराहना मिलेगी, तो कुछ को विरोधियों से जूझना पड़ सकता है। परिवार और संबंधों में जहां सामंजस्य की जरूरत होगी, वहीं स्वास्थ्य और खर्चों पर भी कड़ी नजर रखनी होगी। प्रेम और दांपत्य जीवन में कहीं दूरी घटेगी तो कहीं नजदीकियां बढ़ेंगी। कुल मिलाकर यह समय सोच-समझकर फैसले लेने और धैर्य से आगे बढ़ने का है। जानें पंडित डा. अनीष व्यास से 28 सितंबर - 4 अक्टूबर 2025 तक का साप्ताहिक राशिफल।

साप्ताहिक राशिफल मेष राशि (Weekly Aries Horoscope)

मेष राशि के जातकों के लिए यदि सप्ताह मिश्रित फलदायक रहने वाला है। ऐसे में इस राशि के जातकों को आर्थिक एवं मानसिक परेशानियों से बचने के लिए चीजों का प्रबंधन शुरू से करके चलना उचित रहेगा। इस सप्ताह आपको छोटे-छोटे कार्यों को पूरा करने के लिए अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। सोचे हुए कार्यों में अड़चनें आ सकती हैं।

सप्ताह की शुरुआत में संतान से जुड़ी कोई परेशानी आपकी चिंता का बड़ा कारण बन सकती है। यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो आपको कार्यक्षेत्र में अपने विरोधियों से खूब सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि वे आपके कार्यों में बाधा डालने अथवा आपको अपमानित करने के लिए साजिश रच सकते हैं। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में अपने सीनियर और शुभचिंतकों से मनचाहा सहयोग और समर्थन न मिल पाने पर मन खिन्न रहेगा।

रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में भाई-बहनों के साथ किसी बात को लेकर वाद-विवाद होने की आशंका है। हालांकि घर के किसी वरिष्ठ सदस्य की मदद से सप्ताह के उत्तरार्ध तक आपके आपसी रिश्ते पटरी पर आ जाएंगे।

लव-लाइफ : इस सप्ताह मेष के राशि के जातक अपने जीवनसाथी से जरूरत से ज्यादा ही अपेक्षा करेंगे। वहीं प्रेम संबंध में आने वाली मुश्किलों के कारण आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। इस सप्ताह लव पार्टनर से मेल-मुलाकात में दिक्कतें आ सकती हैं।

उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें।

साप्ताहिक राशिफल वृषभ राशि (Weekly Horoscope Taurus)

वृष राशि के जातकों द्वारा की गई मेहनत और प्रयास के मुकाबले उन्हें उसका फल कुछ कम मिल सकता है। सोचे हुए कार्यों को पूरा करने में भी अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। सप्ताह की शुरुआत में पैतृक संपत्ति को लेकर घर-परिवार के सदस्यों के साथ मन-मुटाव होने की आशंका है। इस दौरान घर के वरिष्ठजनों से अपेक्षाकृत सहयोग न मिल पाने के कारण आपका मन खिन्न रहेगा। उच्च शिक्षा, विदेश में करियर और कारोबार आदि के लिए प्रयासरत लोगों को मनचाही सफलता पाने के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है।

यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको इस सप्ताह धन के लेन-देन अथवा निवेश करते समय खूब सावधानी बरतने की आवश्यकता बनी रहेगी। इस सप्ताह असमंजस की स्थिति में कहीं पैसा लगाने से बचें और खर्च करते समय अपनी जेब का ख्याल रखें अन्यथा अंत में आपको उधार लेने तक की नौबत आ सकती है।

घर हो या बाहर दूसरों के साथ बात-व्यवहार करते समय विनम्रता से पेश आएं और अपने विचारों को लोगों के सामने स्पष्ट रूप से व्यक्त करें।

लव-लाइफ : वृष राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने रिश्ते-नाते और अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अपने कामकाज से थोड़ा समय अपनी सेहत और संबंधों के लिए निकालें और खानपान का खूब ख्याल रखें। सप्ताह के उत्तरार्ध में मौसमी बीमारी को लेकर सतर्क रहें।

उपाय: दुर्गा चालीसा का पाठ करें।

साप्ताहिक राशिफल मिथुन राशि (Weekly Gemini Horoscope)

मिथुन राशि के जातकों के लिये यह सप्ताह भले ही थोड़ा आपाधापी भरा रहने वाला है लेकिन इस सप्ताह आपको अपने कार्यों में उम्मीद से ज्यादा सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी। हालांकि भागदौड़ के बीच आपको अपनी सेहत पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता भी बनी रहेगी। नौकरीपेशा लोगों की सप्ताह की शुरुआत लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा से हो सकती है। इस दौरान आपके सिर पर अचानक से कुछ ज्यादा ही काम का बोझ आ सकता है। हालांकि आप अपने सहयोगियों और शुभचिंतकों की मदद से उसे समय पर निबटाने में कामयाब हो जाएंगे।

इस सप्ताह आपके बॉस आपके काम से प्रसन्न रहेंगे। पद एवं प्रतिष्ठा में बढ़ोत्तरी के योग बन रहे हैं। आपके द्वारा लिये गये निर्णयों की प्रशंसा न सिर्फ कार्यक्षेत्र में बल्कि आपके घर-परिवार के सदस्यों के बीच भी होगी। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आप इस सप्ताह के उत्तरार्ध में अपने कारोबार को विस्तार देने का प्रयास कर सकते हैं। हालांकि व्यवसाय से जुड़ा कोई भी बड़ा कदम उठाते समय अपने शुभचिंतकों की सलाह लेना न भूलें।

लव-लाइफ : रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल रहने वाला है। आपके निजी रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। घर-परविार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। प्रेम संबंध-प्रगाढ़ होंगे। लव पार्टनर के साथ हंसी-खुशी समय व्यतीत करेंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा।

उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा चढ़ाकर गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें।

साप्ताहिक राशिफल कर्क राशि (Weekly Cancer Horoscope)

कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह लोगों के साथ तर्क-वितर्क करने की बजाय अपने लक्ष्य पर फोकस करने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो कार्यक्षेत्र में विरोधियों की चाल में फंसने की बजाय आपको अपने कार्य को बेहतर तरीके से समय पर करने की कोशिश करना चाहिए। इस सप्ताह अपना कार्य किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने की कोशिश न करें अन्यथा बना-बनाया काम भी बिगड़ सकता है।

कर्क राशि के जातक यदि बीते कुछ समय से किसी समस्या को लेकर परेशान चल रहे हैं तो इस सप्ताह उसे लेकर मन थोड़ा अधिक परेशान रह सकता है। राहत की बात यह है कि उसका समाधान खोजने में आपके शुभचिंतक काफी मददगार साबित होंगे। सप्ताह के मध्य में अचानक से लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। यात्रा के दौरान सेहत और सामान का खूब ख्याल रखें।

लव-लाइफ : इस बात का ध्यान रखें कि शरीर के साथ मन को स्वस्थ रखना भी उतना ही आवश्यक होता है। इसके लिए प्रतिदिन ध्यान और योग करने के लिए समय अवश्य निकालें। यदि इष्टमित्रों अथवा लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर तनातनी चल रही है तो गलतफहमियों को दूर करने प्रयास करें तथा दूसरों की भावनाओं की कद्र करें। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए एकदूसरे को खुले मन से समझने का प्रयास करें।

उपाय: शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें।

साप्ताहिक राशिफल सिंह राशि (Weekly Leo Horoscope)

सिंह राशि के जातकों के लिए समय पूरी तरह से अनुकूल है, लेकिन इस सप्ताह आपको अतिउत्साह में आकर कोई ऐसा कार्य करने से बचना होगा जिससे आपका लाभ प्रतिशत कम न होने पाएं। इस सप्ताह आपका मन धार्मिक-सामाजिक कार्यों में खूब रमेगा। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपको ऐसे कार्यक्रमों में सम्मिलित होने का अवसर मिल सकता है। इस दौरान आप अपने प्रियजनों और शुभचिंतकों के साथ हंसी-खुशी समय बिताएंगे।

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह पूरा सप्ताह अनुकूल है। इस सप्ताह आप पूरे मनायोग से अपने कार्यों को अंजाम देंगे और आपके द्वारा किये गये परिश्रम और प्रयास का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। इस सप्ताह आपको किसी व्यक्ति विशेष से कार्य संबंधी नई दिशा मिल सकती है। नौकरीपेशा जातक बेहतर आउटपुट देकर अपने अधिकारियों की प्रशंसा प्राप्त करेंगे।

यह सप्ताह पत्रकारिता, नेटवर्किंग एवं मार्केटिंग का काम करने वालों के लिए विशेष सफलता और लाभ को लिए हुए है। व्यवसाय की दृष्टि से भी यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरफ अनुकूल रहने वाला है। बाजार में आई तेजी का आप पूरी तरह से लाभ उठाने में कामयाब रहेंगे।

लव-लाइफ : घर-परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। लव एवं मैरीड लाइफ शानदार बनी रहेगी।

उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।

साप्ताहिक राशिफल कन्या (Weekly Virgo Horoscope)

कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार-चढ़ाव लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आपके सामने भूमि-भवन अथवा पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद सामने आ सकते हैं। इस संबंध में स्वजनों के साथ मतभेद हो सकता है, लेकिन यह मनभेद में न बदलने पाए इसके लिए आपको बहुत ज्यादा धैर्य और विवेक से काम लेना होगा।

नौकरीपेशा लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी थकान भरी रहने वाली है। इस दौरान जहां आपके सिर पर कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है, वहीं खराब सेहत आपकी परेशानी का दूसरा बड़ा कारण बनेगी। इस सप्ताह आपको किसी पुराने रोग के उभरने अथवा मौसमी बीमारी के चलते शारीरिक पीड़ा बनी रह सकती है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को धन का लेन-देन करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। बाजार में फंसे पैसे को निकालने में कारोबारियों को मुश्किलें आ सकती हैं।

कन्या राशि के जातकों को इस पूरे सप्ताह अपनी दिनचर्या और खान-पान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सप्ताह के मध्य में आपके सिर पर अचानक से घर की मरम्मत अथवा अन्य जरूरतों पर जेब से अधिक खर्च करना पड़ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में माता की सेहत आपकी चिंता का विषय बनेगी।

लव-लाइफ : प्रेम-प्रसंग में उतालवलेपन से बचें और लव पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ समय जीवनसाथी के लिए जरूर निकालें।

उपाय: नारायण कवच का पाठ करें।

