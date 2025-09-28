Monthly Tarot Reading October 2025 : मासिक टैरो राशिफल अक्टूबर 2025 तुला, मीन और कुंभ के लिए सफलता का ‘गोल्डन मंथ’!

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोगों के लिए अक्टूबर का महीना शुभ फलदायक रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहने वाला है। जो व्यक्ति पहले से ही बीमार चल रहे हैं उन्हें शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। पारिवारिक वातावरण सकारात्मक रहेगा। लेकिन, दांपत्य जीवन में संबंध माध्यम रहने वाले हैं। संतान के साथ आपका तालमेल पहले से अच्छे होगा। विद्यार्थी अपनी मेहनत के अनुकूल सफलता प्राप्त करेंगे। उनके लिए समय शुभ है । शत्रु पक्ष कमजोर रहेगा। व्यापारियों के लिए भी महीने उन्नति दिलाने वाला रहेगा।