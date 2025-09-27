Saptahik Rashifal Tarot : साप्ताहिक टैरो राशिफल 28 सितंबर से 4 अक्टूबर 2025 : तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ के लिए करियर में उन्नति के अवसर

Weekly Horoscope Tarot Reading28 September to 4 October 2025, टैरो साप्ताहिक राशिफल 28 सितंबर से 4 अक्टूबर 2025 : टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि यह सप्ताह तुला, वृश्चिक, मकर और कुंभ सहित कई राशियों के लिए सफलता और सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा है। यह समय जहां मकर और कुंभ राशि वालों के लिए करियर में नई ऊंचाइयों को छूने का है, वहीं तुला राशि के जातक तनावमुक्त होकर परिवार के साथ आनंद लेंगे। वृश्चिक के लिए निवेश और यात्रा का शुभ योग है। हालांकि, धनु राशि को जोखिम टालकर सावधानी बरतनी होगी, जबकि मीन राशि वालों को प्रतियोगिता में बड़ी सफलता मिलेगी। जानिए टैरो के अनुसार यह हफ्ता आपके लिए कितना खास रहने वाला है!