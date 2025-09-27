Saptahik Rashifal Tarot : साप्ताहिक टैरो राशिफल 28 सितंबर से 4 अक्टूबर 2025 : तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ के लिए करियर में उन्नति के अवसर

Weekly Horoscope Tarot Reading28 September to 4 October 2025, टैरो साप्ताहिक राशिफल 28 सितंबर से 4 अक्टूबर 2025 : टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि यह सप्ताह तुला, वृश्चिक, मकर और कुंभ सहित कई राशियों के लिए सफलता और सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा है। यह समय जहां मकर और कुंभ राशि वालों के लिए करियर में नई ऊंचाइयों को छूने का है, वहीं तुला राशि के जातक तनावमुक्त होकर परिवार के साथ आनंद लेंगे। वृश्चिक के लिए निवेश और यात्रा का शुभ योग है। हालांकि, धनु राशि को जोखिम टालकर सावधानी बरतनी होगी, जबकि मीन राशि वालों को प्रतियोगिता में बड़ी सफलता मिलेगी। जानिए टैरो के अनुसार यह हफ्ता आपके लिए कितना खास रहने वाला है!
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोगों के लिए सप्ताह उत्तम साबित होने वाला है। अगर अभी तक आप किसी तरह के दबाव महसूस कर रहे हैं तो इस हफ्ते आपका दबाव काफी हद तक कम हो जाएगा। आपका समय अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक खुशमिजाज माहौल में बीतेगा। इस हफ्ते आपके अंदर एक नई ऊर्जा और स्फूर्ति देखने को मिलेगी।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह व्यापारिक और धार्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं। यह हफ्ता निवेश के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके लिए इस हफ्ते निवेश करना बहुत ही लाभकारी साबित होगा। साथ ही इस हफ्ते आपको कार्यक्षेत्र मंय कुछ विशेष लाभ की और नए अवसरों की संभावना है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के लोगों को इस हफ्ते थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। इस हफ्ते यदि आपको किसी यात्रा पर जाना है तो पहले अपने इष्ट का स्मरण जरूर करें। साथ ही अटकलें पर ध्यान और जोखिम भरे कार्य न करें। जो बाधाएं कार्य क्षेत्र में आ रही थी सोमवार को दूर होंगी और परिणाम आपके अनुकूल रहेंगे।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए इस हफ्ते जीवन में तरक्की के नए रास्ते खोलने वाला रहेगा। इस हफ्ते आपके कुछ ऐसे लोगों से संपर्क बनेंगे जो आपको करियर में आगे बढ़ने में बहुत मेहनत करेंगे। वर्तमान में आप जो कर रहे हैं जो संपर्क बना रहे हैं वह भविष्य में आपके लिए लाभदायक साबित होंगी। आपको सलाह है कि फिलहाल, अपने साथी की सेहत का ध्यान रखें। उसे आपकी जरूरत पड़ सकती है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों को इस हफ्ते करियर में उन्नति मिलने की संभावना है। यदि आपके बच्चों की या भाई बहन की शादी में कोई बाधा आ रही थी तो वह इस हफ्ते दूर हो जाएगी। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। वो भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। करियर में आप नया मुकाम हासिल करने में सफल रहने वाले हैं। आप इस हफ्ते अपना कोई बड़ा सपना साकार करने में सफल रहेंगे।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के लोगों को सप्ताह में बुधादित्य राजयोग से प्रतियोगिता सफलता मिलेगी। साथ ही आपको साहित्य संगीत में दिलचस्पी का फायदा होगा। संपत्ति, गृह, पारिवारिक मामलों में नई शुरुआत कर सकते हैं। रुके हुए कार्य पूर्ण होने में थोड़ा वक्त और लग सकता है। इस हफ्ते आपको दूसरों के काम अधिक कराने पड़ेंगे।