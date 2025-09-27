Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राशिफल

Saptahik Rashifal Tarot : साप्ताहिक टैरो राशिफल 28 सितंबर से 4 अक्टूबर 2025 : तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ के लिए करियर में उन्नति के अवसर

Saptahik Rashifal Tarot : टैरो राशिफल 28 सितंबर–4 अक्टूबर 2025: तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ समेत सभी राशियों के लिए करियर, परिवार और सफलता के खास संकेत जानें।

भारत

Manoj Vashisth

Nitika Sharma

Sep 27, 2025

Saptahik Rashifal Tarot
Saptahik Rashifal Tarot 28 September to 4 October 2025 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Weekly Horoscope Tarot Reading28 September to 4 October 2025, टैरो साप्ताहिक राशिफल 28 सितंबर से 4 अक्टूबर 2025 : टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि यह सप्ताह तुला, वृश्चिक, मकर और कुंभ सहित कई राशियों के लिए सफलता और सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा है। यह समय जहां मकर और कुंभ राशि वालों के लिए करियर में नई ऊंचाइयों को छूने का है, वहीं तुला राशि के जातक तनावमुक्त होकर परिवार के साथ आनंद लेंगे। वृश्चिक के लिए निवेश और यात्रा का शुभ योग है। हालांकि, धनु राशि को जोखिम टालकर सावधानी बरतनी होगी, जबकि मीन राशि वालों को प्रतियोगिता में बड़ी सफलता मिलेगी। जानिए टैरो के अनुसार यह हफ्ता आपके लिए कितना खास रहने वाला है!

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल (Tula Saptahik Rashifal Tarot)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोगों के लिए सप्ताह उत्तम साबित होने वाला है। अगर अभी तक आप किसी तरह के दबाव महसूस कर रहे हैं तो इस हफ्ते आपका दबाव काफी हद तक कम हो जाएगा। आपका समय अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक खुशमिजाज माहौल में बीतेगा। इस हफ्ते आपके अंदर एक नई ऊर्जा और स्फूर्ति देखने को मिलेगी।

वृश्चिक टैरो साप्ताहिक राशिफल (Vrishchik Saptahik Rashifal Tarot)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह व्यापारिक और धार्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं। यह हफ्ता निवेश के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके लिए इस हफ्ते निवेश करना बहुत ही लाभकारी साबित होगा। साथ ही इस हफ्ते आपको कार्यक्षेत्र मंय कुछ विशेष लाभ की और नए अवसरों की संभावना है।

धनु टैरो साप्ताहिक राशिफल (Dhanu Saptahik Rashifal Tarot)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के लोगों को इस हफ्ते थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। इस हफ्ते यदि आपको किसी यात्रा पर जाना है तो पहले अपने इष्ट का स्मरण जरूर करें। साथ ही अटकलें पर ध्यान और जोखिम भरे कार्य न करें। जो बाधाएं कार्य क्षेत्र में आ रही थी सोमवार को दूर होंगी और परिणाम आपके अनुकूल रहेंगे।

मकर साप्ताहिक टैरो राशिफल (Makar Saptahik Rashifal Tarot)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए इस हफ्ते जीवन में तरक्की के नए रास्ते खोलने वाला रहेगा। इस हफ्ते आपके कुछ ऐसे लोगों से संपर्क बनेंगे जो आपको करियर में आगे बढ़ने में बहुत मेहनत करेंगे। वर्तमान में आप जो कर रहे हैं जो संपर्क बना रहे हैं वह भविष्य में आपके लिए लाभदायक साबित होंगी। आपको सलाह है कि फिलहाल, अपने साथी की सेहत का ध्यान रखें। उसे आपकी जरूरत पड़ सकती है।

कुंभ टैरो साप्ताहिक राशिफल (Kumab Saptahik Rashifal Tarot)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों को इस हफ्ते करियर में उन्नति मिलने की संभावना है। यदि आपके बच्चों की या भाई बहन की शादी में कोई बाधा आ रही थी तो वह इस हफ्ते दूर हो जाएगी। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। वो भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। करियर में आप नया मुकाम हासिल करने में सफल रहने वाले हैं। आप इस हफ्ते अपना कोई बड़ा सपना साकार करने में सफल रहेंगे।

मीन टैरो साप्ताहिक राशिफल (Meen Saptahik Rashifal Tarot)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के लोगों को सप्ताह में बुधादित्य राजयोग से प्रतियोगिता सफलता मिलेगी। साथ ही आपको साहित्य संगीत में दिलचस्पी का फायदा होगा। संपत्ति, गृह, पारिवारिक मामलों में नई शुरुआत कर सकते हैं। रुके हुए कार्य पूर्ण होने में थोड़ा वक्त और लग सकता है। इस हफ्ते आपको दूसरों के काम अधिक कराने पड़ेंगे।

ये भी पढ़ें

Saptahik Rashifal : साप्ताहिक राशिफल 28 सितंबर से 4 अक्टूबर 2025, वृश्चिक-धनु को गुड लक, तुला-मकर रहें सावधान
राशिफल

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

आज का राशिफल

राशिफल

tarot card rashifal

weekly horoscope

Updated on:

27 Sept 2025 05:16 pm

Published on:

27 Sept 2025 05:13 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Saptahik Rashifal Tarot : साप्ताहिक टैरो राशिफल 28 सितंबर से 4 अक्टूबर 2025 : तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ के लिए करियर में उन्नति के अवसर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.