Weekly Horoscope Tarot : टैरो साप्ताहिक राशिफल 28 सितंबर से 4 अक्टूबर, 6 राशियों के लिए शुभ संकेत

Weekly Horoscope Tarot, टैरो साप्ताहिक राशिफल 28 सितंबर से 4 अक्टूबर 2025 : यह सप्ताह (28 सितंबर से 4 अक्टूबर 2025) कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव और मिले-जुले परिणाम लेकर आ रहा है। जहां कुछ राशियां बुधादित्य राजयोग के शुभ प्रभाव से सफलता और उन्नति के पथ पर आगे बढ़ेंगी, वहीं कुछ को धैर्य और संयम बनाए रखने की सलाह दी जा रही है। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार ये नया सप्ताह मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या राशि वालों के लिए क्या लेकर आ रहा है जानिए साप्ताहिक टैरो राशिफल 28 सितंबर से 4 अक्टूबर 2025 में।