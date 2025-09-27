Patrika LogoSwitch to English

Weekly Horoscope Tarot : टैरो साप्ताहिक राशिफल 28 सितंबर से 4 अक्टूबर, 6 राशियों के लिए शुभ संकेत

Weekly Horoscope Tarot : साप्ताहिक टैरो राशिफल (28 सितंबर से 4 अक्टूबर 2025) जीवन में नए अवसरों और चुनौतियों की ओर इशारा कर रहा है। इस सप्ताह कुछ राशियों को बुधादित्य राजयोग का लाभ मिलेगा जिससे सफलता और प्रगति के रास्ते खुलेंगे। आइए जानते हैं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से कि आपके लिए यह सप्ताह क्या खास लेकर आ रहा है।

भारत

Manoj Vashisth

Nitika Sharma

Sep 27, 2025

Weekly Horoscope Tarot
Weekly Tarot Horoscope (Sep 28–Oct 4, 2025 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Weekly Horoscope Tarot, टैरो साप्ताहिक राशिफल 28 सितंबर से 4 अक्टूबर 2025 : यह सप्ताह (28 सितंबर से 4 अक्टूबर 2025) कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव और मिले-जुले परिणाम लेकर आ रहा है। जहां कुछ राशियां बुधादित्य राजयोग के शुभ प्रभाव से सफलता और उन्नति के पथ पर आगे बढ़ेंगी, वहीं कुछ को धैर्य और संयम बनाए रखने की सलाह दी जा रही है। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार ये नया सप्ताह मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या राशि वालों के लिए क्या लेकर आ रहा है जानिए साप्ताहिक टैरो राशिफल 28 सितंबर से 4 अक्टूबर 2025 में।

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aries Weekly Tarot Readings)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के लिए सप्ताह कुछ अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए खुद को सीमित दायरे में रखें। अपने सामाजिक दायरे का आखिर फैलाव न करें। आपके लिए बेहतर रहेगी की आप सहयोगियों और मित्रों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने की कोशिश करे। साथ ही आपके स्वास्थ्य के लिए भी सप्ताह अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है।

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (Taurus Weekly Tarot Readings)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के बुधादित्य राजयोग के प्रभाव से बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस हफ्ते आपकी आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यदि आप कुछ नई खरीदारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सप्ताह काफी अच्छा रहने वाला है। इस सप्ताह आपके नए लाभकारी संबंध बनेंगे। हालांकि, आप इस हफ्ते अपने करियर से जुड़े सभी काम आराम से करेंगे।

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल (Gemini Weekly Tarot Readings)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सप्ताह में मिथुन राशि के जातकों को थोड़ा तनाव का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल, आपने पिछले कुछ समय में जो निवेश किया था उसमें आपके मन मुताबिक लाभ न मिलने से आप थोड़ा तनाव महसूस कर सकते हैं। लेकिन, जितना हो सके इस हफ्ते अपने कामों पर फोकस रखें और धैर्य बनाकर रखें। हालांकि, आपकी लव लाइफ इस हफ्ते बहुत ही रोमांटिक और प्यार भरा बीतेगा।

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल (Cancer Weekly Tarot Readings)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के लोगों के लिए ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं दिखाई दे रही है। दरअसल, इस हफ्ता आपका किसी बात को लेकर अपने जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। इस हफ्ते पति पत्नी एक दूसरे के साथ कुछ समय व्यतीत करने की कोशिश करें। बिखर चुकी चीजों को फिर से संगठित करने में ऊर्जा लगाएं।

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल (Leo Weekly Tarot Readings)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों के लिए सप्ताह बहुत ही शानदार तरीके से बीतने वाला है। दरअसल, इस हफ्ते आपको बुधादित्य राजयोग से लाभ और उन्नति के कई अच्छे अवसर मिलने वाले हैं। इस हफ्ते आपको एक के बाद एक कई सफलता मिल सकती हैं। इस हफ्ते आप जीत के पथ पर रहने वाले हैं। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। इस हफ्ते उन्हें कोई बड़ी सफलता मिल सकती है।

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल (Virgo Weekly Tarot Readings)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोगों को इस हफ्ते अपने व्यवहार पर को थोड़ा अच्छा रखें। इस हफ्ते अपने आक्रामक व्यवहार पर थोड़ा कंट्रोल रखें। घर परिवार का वातावरण भी कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। किसी न किसी बात को लेकर परिवार के सदस्यों में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। खुद को नियंत्रण में रखेंगे, तो बहुत हद तक सफल रहेंगे।

राशिफल

राशिफल

tarot card rashifal

weekly horoscope

Published on:

27 Sept 2025 01:08 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Weekly Horoscope Tarot : टैरो साप्ताहिक राशिफल 28 सितंबर से 4 अक्टूबर, 6 राशियों के लिए शुभ संकेत

