टैरो राशिफल 20 नवंबर 2025 :  सिंह, तुला, धनु, मीन राशियों के लिए आज ‘आर्थिक महायोग’, क्या कहती है आपकी टैरो?

Tarot Card Reading 20 November 2025 : टैरो राशिफल 20 नवंबर 2025: जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन का आज का हाल। धन, करियर, प्रेम के लिए कैसा रहेगा दिन?

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Nov 19, 2025

Tarot Card Reading 20 November 2025

Tarot Card Reading 20 November 2025 : (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Tarot Card Reading 20 November 2025 : आज, 20 नवंबर 2025, गुरुवार को मार्गशीर्ष माह की अमावस्या है। वृश्चिक राशि में सूर्य और चंद्रमा का संयोग बन रहा है, जिससे यह दिन ज्योतिष और टैरो दोनों के नजरिए से महत्वपूर्ण हो गया है। टैरो कार्ड्स की गणना बताती है कि मेष राशि के जातकों को धन संबंधी मामलों में कोर्ट-कचहरी का सामना करना पड़ सकता है, जबकि कर्क राशि वालों को कुछ नया सीखने का शानदार मौका मिलेगा और उनकी कमाई अच्छी रहेगी। सिंह राशि के व्यापारियों के लिए धन समृद्धि बढ़ाने का समय है, वहीं वृषभ और मिथुन राशि के जातकों को भ्रम और नकारात्मक विचारों से बचकर रहने की सलाह दी गई है। तुला, धनु और मीन राशि के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अनुकूल है। जानिए टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा के अनुसार, 20 नवंबर 2025 को आपके करियर, वित्त और व्यक्तिगत जीवन में क्या उतार-चढ़ाव आ सकते हैं।

आज का मेष टैरो राशिफल (Today Aries Tarot Card Reading)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों को आज धन संबंधित मामलों को लेकर कोर्ट कचहरी तक जाना पड़ सकता है। धन एकत्रित करने के लिए बातचीत से समस्या का समाधान निकालने की कोशिश भी करेंगे, परंतु कुछ खास लाभ नहीं होगा। यात्रा की संभावना बनती है। आर्थिक मामलों में समय सामान्य रहेगा।

आज का वृषभ टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Reading Taurus)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातक आज अपने काम को समय सीमा पर पूरा करने में असफल रहेंगे। जरूरत से ज्यादा सोच विचार करने की वजह से भ्रम की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। पहनावे व रहन-सहन को बेहतर बनाने के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर धन खर्च होने की संभावना बनती है। कमाई के लिहाज से दिन सामान्य है।

आज का मिथुन टैरो राशिफल (Aaj Ka Mithun Tarot Card Reading)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों को आज अपने विचार सकारात्मक रखने की कोशिश करना है। क्योंकि, आज आपकी नकारात्मक सोच परेशान कर सकती है। आपके गलत फैसलों की वजह से स्थितियों को सुधारने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। कमाई तो ठीक-ठाक होगी, परंतु धन बर्बाद होने की वजह से सेविंग नहीं हो पाएगी।

आज का कर्क राशि का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Reading Cancer)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों को आज कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा। आज आपके सामाजिक रिश्ते मजबूत होंगे। अंतर मन की आवाज सही फैसले लेने में मददगार रहेगी। सरकारी अनुमोदन प्राप्त हो सकता है। कमाई अच्छी होगी।

आज का सिंह टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Leo)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के व्यापारियों के लिए समय धन समृद्धि बढ़ाने वाला समय रहेगा। व्यवसायिक तरक्की के लिए लोगों से बातचीत करने से लाभ होगा। शब्दों के सही प्रयोग से उच्च अधिकारियों को प्रभावित कर पाएंगे।

आज का कन्या टैरो राशिफल (Virgo tarot horoscope for Today)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, कन्या राशि के लोगों को आझ ध्यानपूर्वक अपने कार्य करने होंगे। क्योंकि, आज आपसे कामकाज में छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं। जिसका फायदा आपके विरोधी उठाकर आपके विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं। आर्थिक मामलों में दिन अच्छा है।

आज का तुला टैरो राशिफल (Today Libra Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोगों को आज कोशिश करनी है कि आप अपने मन की आवाज सुने कोई भी फैसला करने से पहले उसे दोबारा चेक जरूर कर ले। पैसा कमाने के साथ, पुराने पैसे को सही ढंग से निवेश कर अच्छी आमदनी बढ़ाई जा सकती है। खर्च नियंत्रित रहेंगे।

वृश्चिक का टैरो राशिफल (Scorpio Tarot Horoscope Today)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों को आज थोड़ा सचेत रहने होगा। जितना हो सकें आज धन संबंधित लेन देन में पारदर्शिता बनाए रखें, आपकी मैनेजमेंट क्षमता आपको नई ऊंचाइयों प्रदान कर सकती है। नए व्यापारिक अनुबंध की शर्तों को ठीक से समझ लें।

धनु राशि का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Sagittarius)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातक आज अपनी बेसिक स्किल्स को बढ़ाकर करियर में तरक्की पा सकते हैं। आर्थिक मामलों में समय अच्छा जाएगा। ब्याज के रूप में धन प्राप्ति की संभावना है।

मकर राशि का आज का टैरो राशिफल (Today Tarot Horoscope for Capricorn)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातकों को आज अपने उच्च अधिकारियों से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं नहीं रखना चाहिए। आप बहुत मेहनत करके कोई योजना बनाएंगे, परंतु वह उनको कुछ खास महसूस नहीं होगी, या आप उसे अच्छे से समझा नहीं पाएंगे। बातचीत में स्पष्टता लाने का प्रयास करें। आर्थिक मामलों में सामान्य है।

कुंभ राशि का आज का टैरो राशिफल (Today Tarot Horoscope for Aquarius)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जो लोग ट्रैवलिंग व होटल इंडस्ट्री से संबंधित जातकों के लिए अनुकूल समय रहेगा। अपने ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए पूरा दिमाग लगा कर काम करेंगे। घर से बैठकर काम करने वाले जातकों को लाभ होगा।

मीन का आज का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Pisces)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातक आज अपने सभी पेपर वर्क को पूरा कर लेंगे। आपका हुनर आप की वित्तीय स्थिति सुधारने में मददगार रहेगा। छोटी यात्रा अटके काम पूरे करने में सहायक बनेगी।

