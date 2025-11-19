टैरो राशिफल 20 नवंबर 2025 :  सिंह, तुला, धनु, मीन राशियों के लिए आज ‘आर्थिक महायोग’, क्या कहती है आपकी टैरो?

Tarot Card Reading 20 November 2025 : आज, 20 नवंबर 2025, गुरुवार को मार्गशीर्ष माह की अमावस्या है। वृश्चिक राशि में सूर्य और चंद्रमा का संयोग बन रहा है, जिससे यह दिन ज्योतिष और टैरो दोनों के नजरिए से महत्वपूर्ण हो गया है। टैरो कार्ड्स की गणना बताती है कि मेष राशि के जातकों को धन संबंधी मामलों में कोर्ट-कचहरी का सामना करना पड़ सकता है, जबकि कर्क राशि वालों को कुछ नया सीखने का शानदार मौका मिलेगा और उनकी कमाई अच्छी रहेगी। सिंह राशि के व्यापारियों के लिए धन समृद्धि बढ़ाने का समय है, वहीं वृषभ और मिथुन राशि के जातकों को भ्रम और नकारात्मक विचारों से बचकर रहने की सलाह दी गई है। तुला, धनु और मीन राशि के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अनुकूल है। जानिए टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा के अनुसार, 20 नवंबर 2025 को आपके करियर, वित्त और व्यक्तिगत जीवन में क्या उतार-चढ़ाव आ सकते हैं।