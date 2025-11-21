टैरो राशिफल 22 नवंबर 2025 : मार्गशीर्ष की द्वितीया पर सुकर्मा योग, धनु राशि में चंद्रमा, किस राशि को मिलेगा सबसे बड़ा लाभ?

Tarot Card Reading 22 November 2025 :टैरो राशिफल 22 नवंबर 2025: मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर ज्येष्ठा नक्षत्र और सुकर्मा योग का शुभ संयोग बन रहा है। आज अभिजीत मुहूर्त और चंद्रमा का धनु राशि में गोचर हर राशि के लिए नए संकेत लेकर आया है। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा के अनुसार, आज के टैरो संदेश करियर, अर्थव्यवस्था, रिश्तों और व्यक्तिगत निर्णयों से जुड़े महत्वपूर्ण खुलासे करने वाले हैं। आइए जानते हैं मेष से मीन तक, आज आपके लिए टैरो कार्ड्स क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं।