टैरो राशिफल 24 नवंबर 2025 : महादेव का आशीर्वाद! जानें मेष से मीन तक, आज किसे मिल सकती है बड़ी सफलता?

Tarot Card Reading 24 November 2025 : 24 नवंबर 2025 का टैरो राशिफल पढ़ें। महादेव का आशीर्वाद! जानें आज आपके प्रेम, करियर, स्वास्थ्य और धन पर टैरो कार्ड्स का क्या असर होगा। सभी 12 राशियों का विस्तृत भविष्यफल।

4 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Nov 23, 2025

Tarot Card Reading 24 November

Tarot Card Reading 24 November : टैरो राशिफल 24 नवंबर 2025 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Tarot Card Reading 24 November 2025 : सोमवार, 24 नवंबर 2025 का दिन, महादेव की कृपा से आपके लिए क्या लेकर आया है? आज चतुर्थी के उपरांत पंचमी तिथि है और चंद्रमा मकर राशि में संचार करेंगे। टैरो कार्ड्स के गहन विश्लेषण के आधार पर, हम आपके लिए सभी 12 राशियों - मेष से मीन तक का विस्तृत भविष्यफल लेकर आए हैं। क्या यह दिन नई चुनौतियों के साथ आएगा या सफलता के द्वार खोलेगा? वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी और संबंधों में कैसा रहेगा माहौल? राहुकाल (08:09 प्रात: से 09:28 प्रात: तक) का विशेष ध्यान रखें और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य आरंभ न करें। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से अपनी राशि के अनुसार जानें कि टैरो कार्ड्स आपको क्या महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं।

आज का मेष टैरो भविष्यफल (Today Aries Tarot Card Reading)

टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज का दिन कुछ चुनौतियों से भरा रहेगा। असल में, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी ऊर्जा खत्म हो गई है। इसके अलावा आज किसी भी कार्य में मन नहीं लगेगा। काम काज के दौरान एक के बाद एक बाधाएं उत्पन्न होती रहेंगी। व्यापार के क्षेत्र में पारिवारिक सदस्य आर्थिक लाभ दिलाने में सहयोग देंगे।

आज का टैरो राशिफल वृषभ राशी के लिए (Aaj Ka Tarot Card Reading Taurus)

टैरो कार्ड्स का संकेत है कि वृषभ राशि के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ होगा। आज आपको अपनी प्रतिभा को व्यापक स्तर पर दिखाने का उत्तम अवसर मिलेगा। आप आज जोखिम लेकर कार्य करना पसंद करेंगे। लंबे समय से चले आ रहे वित्तीय विवाद के समाप्त होने के योग बन रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि अपने व्यय पर नियंत्रण बनाए रखें।

आज का मिथुन टैरो भविष्यफल (Aaj Ka Mithun Tarot Card Reading)

टैरो कार्ड की भविष्यवाणी के अनुसार, मिथुन राशि के लोगों के विरोधी आज हराए जाएंगे। इसके साथ ही आज का दिन वित्तीय दृष्टि से अत्यंत शुभ रहेगा। आपका पिछला निवेश लाभकारी साबित होगा। आज अपने बोलने के स्वर पर विशेष ध्यान दें, नहीं तो संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। साथ ही आज की सलाह है कि सामाजिक और कामकाजी माहौल में राजनीतिक विवादों से दूर रहें। आर्थिक मामलों में आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा।

आज के कर्क राशि के टैरो कार्ड का राशिफल (Today’s Tarot Reading for Cancer)

टैरो कार्ड की व्याख्या के अनुसार, कर्क राशि के व्यवसायियों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ रहेगा। आज आपके कार्यभार में वृद्धि होगी। साथ ही मानसिक दबाव किसी कारणवश बढ़ सकता है। प्रबंधन से जुड़े व्यक्तियों के लिए दिन उत्तम रहेगा। व्यापारी अपने वाणिज्यिक कार्यों को बढ़ावा दे सकते हैं। परंतु, आज सतर्क रहना आवश्यक है और जोखिम भरे कामों से बचना चाहिए। आज आपकी वित्तीय स्थिति बेहद अच्छी रहेगी। रहने वाला है। वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।

आज का सिंह टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Leo)

टैरो कार्ड्स का पूर्वानुमान बता रहा है कि सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ रहेगा। आज आपके मन में प्रतिस्पर्धा की भावना प्रबल होगी। यदि विद्यार्थी आज कोई परीक्षा देते हैं तो सफल होने की अच्छी आशंका है। रचनात्मक कार्य करने वालों के लिए आज का दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा। आर्थिक स्थिति आज आपके पक्ष में मजबूत रहेगी। आवेगी होकर धन व्यय करने से बचना चाहिए।

आज का कन्या टैरो राशिफल (Virgo tarot horoscope for Today)

टैरो कार्ड्स द्वारा संकेत है कि कन्या राशि के रहने वाले आज तेजी से अपने काम पूरे करके अपनी व्यवस्था को सही बनाएंगे। यदि आपके व्यापार में अपने साथियों के साथ मतभेद चल रहे हैं तो आज किसी तीसरे के हस्तक्षेप से वह हल हो जाएगा। आमदनी के मामले में आज का दिन बेहद शुभ रहेगा। कार्यक्षेत्र में जो भी बाधाएं पिछले समय से चल रही थीं, वे सभी आज समाप्त हो जाएंगी।

आज का तुला टैरो राशिफल (Today Libra Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स के अनुसार तुला राशि के जातकों को आज कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले सावधानीपूर्वक चिंतन करना चाहिए। इस बात का विश्लेषण कर लें कि इससे आपको लाभ होगा या नुकसान। कारोबार के लिहाज से आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए हालांकि, आज उनके वरिष्ठ कार्यभार बढ़ा सकते हैं। फिर भी, आज बिना विशेष प्रयास के धन कमाने की मजबूत संभावनाएं मौजूद हैं।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Scorpio Tarot Horoscope Today)

टैरो कार्डों का आंकलन संकेत कर रहा है कि वृश्चिक राशि वाले आज अपने कार्यस्थल पर कड़ी मेहनत करेंगे। वास्तव में, आज कठिन हालात में भी आप अपनी मानसिक शक्ति से सफलता प्राप्त करेंगे। कर्मचारी वर्ग के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मतभेद होने के आसार हैं। अनावश्यक विवादों से बचना आवश्यक है, खर्चे बढ़ सकते हैं। धन अर्जन में रुकावटें दिखाई दे रही हैं।

धनु राशि के लिए आज का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Sagittarius)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, धनु राशि के व्यक्तियों को आज अपने उच्चाधिकारियों से पूर्ण समर्थन प्राप्त होगा। इसके अलावा, आज आपके ऐसे व्यक्तियों से संपर्क स्थापित होगा जिनसे अच्छे आर्थिक लाभ की संभावना है। आप आज प्रतिकूल हालातों का सही उपयोग करने में समर्थ रहेंगे। आपके सभी विरोधी हारेंगे। हालांकि, आज आपके खर्च अन्य दिनों की तुलना में अधिक होंगे, जिससे आपकी बचत भी समाप्त हो सकती है।

मकर राशि का आज का टैरो राशिफल (Today Tarot Horoscope for Capricorn)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मकर राशि वाले लोगों को आज उनकी योग्यता ही प्रतिष्ठा दिलाएगी। व्यापार से जुड़े जातक आज अत्यंत व्यस्त रहेंगे। इस कारण आपका तनाव भी अधिक होगा। हालांकि, आज आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी ताकत से प्रयास करेंगे। आपको आज जो कुछ भी प्राप्त करना है, वह केवल अपनी मेहनत के दम पर होगा। क्योंकि आपके साथी आज आपकी सहायता नहीं करेंगे। संपत्ति संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

कुंभ राशि का आज का टैरो राशिफल (Today Tarot Horoscope for Aquarius)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ होगा। वास्तव में, आप कम शब्दों में ही अपने कई कार्य सफलतापूर्वक पूरे कर पाएंगे। इसके अलावा, व्यापार में जो लोग आपकी सफलता से जलते थे, उनकी दुश्मनी भी आज समाप्त हो जाएगी। नौकरी में लगे लोगों के लिए यह दिन लाभकारी सिद्ध होगा। आप अपने सहकर्मियों से सम्पूर्ण सहयोग प्राप्त करेंगे।

मीन का आज का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Pisces)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जो लोग तकनीकी कार्यों से जुड़े हुए हैं उनसे संबंधित कार्य करते हैं उनके लिए दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन, बाकी क्षेत्रों से जुड़े लोगों को अपनी योजनाएं शुरू करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। आज आपके काम के बनते बनते कुछ रुकावटें भी आ सकती हैं। धन संबंधित मामलों की बात करें तो पुराना पैसा भी आज आपको मिल सकता है यानी पुराने निवेश से आपको लाभ मिलेगा।

