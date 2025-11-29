टैरो राशिफल 30 नवंबर 2025 : इन 4 राशियों पर बरस सकती है मां लक्ष्मी की कृपा, जानें सभी 12 राशियों का टैरो भविष्यफल

Tarot Card Reading 30 November 2025 : 30 नवंबर 2025, रविवार का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है? टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, आज दशमी तिथि 09:29 सायं तक है, उसके बाद एकादशी का योग रहेगा। चंद्रमा मीन राशि में संचार करेंगे और रेवती नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। इस विशेष दिन पर, टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा बता रही हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा किन राशियों पर बनी रहेगी और किन्हें अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। मेष, वृषभ, मिथुन या कर्क, सभी 12 राशियों के लिए टैरो कार्ड्स क्या संकेत दे रहे हैं? अगर आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, तो राहुकाल (04:04 अपराह्न से 05:23 अपराह्न) से बचें। आइए जानते हैं, आपके प्रेम, करियर, स्वास्थ्य और आर्थिक जीवन के लिए टैरो कार्ड्स का क्या संदेश है।