राशिफल

टैरो राशिफल 30 नवंबर 2025 : इन 4 राशियों पर बरस सकती है मां लक्ष्मी की कृपा, जानें सभी 12 राशियों का टैरो भविष्यफल

Tarot Card Reading 30 November 2025 : टैरो राशिफल 30 नवंबर 2025: टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानिए रविवार का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। मेष को धन लाभ, कर्क को फाइनेंशियल प्लानिंग में सफलता, सिंह की इच्छा होगी पूरी।

4 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Nov 29, 2025

Tarot Card Reading 30 November 2025

Tarot Card Reading 30 November 2025 : मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का टैरो भविष्यफल (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Tarot Card Reading 30 November 2025 : 30 नवंबर 2025, रविवार का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है? टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, आज दशमी तिथि 09:29 सायं तक है, उसके बाद एकादशी का योग रहेगा। चंद्रमा मीन राशि में संचार करेंगे और रेवती नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। इस विशेष दिन पर, टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा बता रही हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा किन राशियों पर बनी रहेगी और किन्हें अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। मेष, वृषभ, मिथुन या कर्क, सभी 12 राशियों के लिए टैरो कार्ड्स क्या संकेत दे रहे हैं? अगर आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, तो राहुकाल (04:04 अपराह्न से 05:23 अपराह्न) से बचें। आइए जानते हैं, आपके प्रेम, करियर, स्वास्थ्य और आर्थिक जीवन के लिए टैरो कार्ड्स का क्या संदेश है।

आज का मेष टैरो राशिफल (Today Aries Tarot Card Reading)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जो लोग मार्केटिंग एनालिसिस या डाटा एनालिसिस का ऑनलाइन कार्य करने वाले जातक अपनी मेहनत का फल तुरंत प्राप्त कर पाएंगे। आज मां लक्ष्मी की कृपा से आप धन संबंधित मामलों में जो भी प्रयास करेंगे वह सभी सफल रहेंगे।

आज का वृषभ टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Reading Taurus)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों को आज थोड़ा आत्मविश्वास के साथ के साथ अपनी बात सभी के सामने रखने में कामयाब रहेंगे। आज आपको जोश और आत्मविश्वास दूसरों को आपकी बात मानने पर मजबूर करेगा। अपने प्रतिद्वंदी की मदद के लिए आगे आएंगे। धन संबंधित मामलों में उम्मीद से थोड़ा कम प्राप्तियां संभव है।

आज का मिथुन टैरो राशिफल (Aaj Ka Mithun Tarot Card Reading)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों को आज छोटी-छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने से आज बचना होगा। दूसरों से ध्यान हटाकर खुद पर फोकस करेंगे तो लाभ देने वाला दिन है। सेहत से जुड़े मामलों में लापरवाही बरतने की वजह से जरूरी काम अधूरे रह सकते हैं। कमाई अच्छी होगी, परंतु खर्चे अनियंत्रित रहेंगे।

आज का कर्क राशि का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Reading Cancer)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों का आज सारा दिन फाइनेंशियल प्लानिंग में व्यतीत होने वाला है। बढ़ते हुए खर्चों को लगाम लगाने के लिए निवेश के नए साधन तलाशने का प्रयास करेंगे। विदेश से जुड़े हुए कार्य प्रगति करेंगे। महामारी के दौर में जरूरी यात्रा को टाल देना ही बेहतर है। मां लक्ष्मी की कृपा आप पर रहने वाली है। इसलिए कमाई के लिए बेहतरीन दिन है।

आज का सिंह टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Leo)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों के नेटवर्क में वृद्धि होगी। सामाजिक उत्थान के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, कमाई के मामले में भाग्य पूरी तरह सहायक बन रहा है। लंबे समय से अटकी हुई इच्छा की पूर्ति भी संभव है। आज माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी कमाई समृद्ध रहेगी।

आज का कन्या टैरो राशिफल (Virgo tarot horoscope for Today)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातकों के लिए दिन मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आज भविष्य से संबंधित दूरगामी निर्णय लेने में आपका कैलकुलेटर नेचर सहायक बनेगा। आर्थिक मामलों में समय अनुकूल है, आपका काम का धन प्रदायक बनेगा।

आज का तुला टैरो राशिफल (Today Libra Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातकों को आज बड़े बुजुर्गों के साथ बहसबाजी में उलझने से बचना होगा। अपने आप को सही साबित करने की ज़िद्द की बजाय अनावश्यक तनाव से बचने के लिए चीजों को इग्नोर कर देना बेहतर है।

वृश्चिक का टैरो राशिफल (Aaj ka Tarot Rashifal Scorpio)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातक आज कम मेहनत में ही अधिक लाभ कमाने के लिए कुछ न कुछ जुगाड़ बैठाने का प्रयास करेंगे। आज आपका दिमाग काफी तेजी से काम करेगा। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाए रखें। पैतृक धन संपत्ति पाने के लिए भी दिन अनुकूल रहेगा।

धनु राशि का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Sagittarius)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातक आज नए कार्य शुरू करने के लिए समय उपयुक्त है। बाद में किसी प्रकार के तनाव से बचने के लिए पार्टनरशिप से जुड़ी हुई डील के सभी डाक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से पढ़ लें। उच्च अधिकारी आपके सहयोगी बनेंगे। धन संबंधित लेनदेन लाभदायक रहेगा।

मकर राशि का आज का टैरो राशिफल (Today Tarot Horoscope for Capricorn)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातक आज अपने दुश्मनों को हराने के लिए काफी तार्किक दृष्टिकोण अपनाएंगे, सामने आकर लड़ाई झगड़ा करने की बजाय युक्ति पूर्वक परिस्थितियों को नियंत्रण में करने का प्रयास करेंगे। आर्थिक रूप से दिन बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य आज आपके साथ है।

कुंभ राशि का आज का टैरो राशिफल (Today Tarot Horoscope for Aquarius)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातक आज अपनी बनाई हुई योजना के क्रियान्वयन पर कार्य करेंगे। नए प्रोडक्ट का सृजन संभव है। मानसिक बल में वृद्धि होगी। तार्किक दृष्टिकोण का उपयोग करके हर समस्या का समाधान निकाल लेंगे। आर्थिक रूप से दिन अनुकूल रहेगा।

मीन का आज का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Pisces)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातक प्रॉपर्टी से संबंधित मामले सुलझाने के लिए आज प्रयत्नशील रहेंगे। जमीन जायदाद की खरीदारी पर धन का निवेश संभव है। भविष्य से संबंधित निर्णय लेने से पहले उसके सभी पक्षों का विश्लेषण करेंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। खर्चे नियंत्रित रहेंगे।

