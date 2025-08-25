Patrika LogoSwitch to English

Tarot Rashifal 26 August 2025: मंगलवार का राशिफल… लाभ, हानि और बदलाव, जानिए टैरो कार्ड्स से अपनी राशि का हाल

Tarot Rashifal 26 August 2025: मंगलवार का दिन कुछ राशियों के लिए नई उम्मीदों और अवसरों से भरा रह सकता है, वहीं कुछ के लिए अपने निर्णयों और भावनाओं पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जा रही है।

भारत

MEGHA ROY

Aug 25, 2025

aaj ka rashifal 26 august, aaj ka rashifal 26 August 2025,
Tarot Rashifal 26 August 2025|फोटो सोर्स- Patrika.com

Tarot Rashifal 26 August 2025: 26 अगस्त के टैरो राशिफल की गणना के अनुसार, जानिए किन राशियों का भाग्य चमक सकता है और किसे सावधानी बरतने की जरूरत है।आइए जानते हैं प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर और ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (अजमेर) से कि 26 अगस्त 2025 को आपकी राशि के लिए टैरो कार्ड्स क्या संकेत दे रहे हैं।

मेष (Tarot Rashifal Mesh)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आज आपको अपनी निजी बातों और योजनाओं पर ध्यान देने की जरूरत है। कई बार खुद की अहम जरूरतों को नजरअंदाज करने से परेशानी बढ़ सकती है। हालात सुधारने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी होगी।

वृषभ (Tarot Rashifal Vrishabh)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, आपके मन में खुद को बदलने की इच्छा हो रही है, लेकिन सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह बदलाव क्यों चाहिए। जब वजह साफ होगी तभी सही दिशा में योजना बनाकर आगे बढ़ पाएंगे।

मिथुन (Tarot Rashifal Mithun)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, कामकाज और निजी जीवन दोनों में कुछ बदलाव आपको अस्थिर महसूस करवा सकते हैं। चिंता करने की बजाय इन्हें विकास का अवसर मानें। खुले मन से परिस्थितियों को अपनाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

कर्क (Tarot Rashifal Kark)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज गुस्सा और नकारात्मक सोच आपके काम बिगाड़ सकती है। दिन भर में कई उतार-चढ़ाव रहेंगे। कुछ लोग आपके काम में दखल देने की कोशिश भी कर सकते हैं। बेहतर होगा कि ज़रूरत से ज़्यादा बातें साझा न करें।

सिंह (Tarot Rashifal Singh)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि परिवार की भावनाओं को पूरी तरह समझना आज आपके लिए आसान नहीं होगा। किसी निर्णय में मन का साथ न मिलने से नाराजगी का माहौल बन सकता है। कोशिश करें कि सकारात्मक बने रहें, आपके प्रयासों से स्थिति बदल सकती है।

कन्या (Tarot Rashifal Kanya)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज आपके काम का बोझ थोड़ा हल्का होगा। पैसों से जुड़ा कोई अहम निर्णय लेना पड़ सकता है, जिसका आने वाले समय में बड़ा लाभ मिल सकता है। परिवार के कुछ खास लोगों के साथ नज़दीकियां भी बढ़ेंगी।

तुला (Tarot Rashifal Tula)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, भावुक होकर लिए गए निर्णय आज नुकसान पहुंचा सकते हैं। किसी भी कदम से पहले ठंडे दिमाग से सोचें। ऐसा कोई काम न करें, जिस पर बाद में पछताना पड़े।

वृश्चिक (Tarot Rashifal Vrishchik)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि करीबी दोस्त या साथी के साथ बहस की स्थिति बन सकती है। याद रखें, अलग सोच का मतलब यह नहीं कि वह आपके खिलाफ हैं। किसी परिस्थिति को देखने का हर इंसान का नजरिया अलग हो सकता है।

धनु (Tarot Rashifal Dhanu)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पर डालने से अभी तो राहत मिल सकती है, लेकिन आगे चलकर मुश्किलें बढ़ेंगी। आर्थिक मामलों में पारदर्शिता बनाए रखना आपके लिए बेहद जरूरी है।

मकर (Tarot Rashifal Makar)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, ऐसे काम करें जो आपको दिल से खुशी दें। अपनी जिम्मेदारियों के साथ-साथ खुद के लिए भी समय निकालें। बीच-बीच में ब्रेक लेकर खुद को तरोताजा रखना आज जरूरी होगा।

कुंभ (Tarot Rashifal Kumbh)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि जीवन में कोई नया व्यक्ति मार्गदर्शन के रूप में आ सकता है, जो आपके जीवन की दिशा बदल देगा। रिश्तों में केवल अपने फायदे पर ध्यान देंगे तो परेशानियां बढ़ सकती हैं। संतुलन बनाए रखें।

मीन (Tarot Rashifal meen)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि पुरानी कोई बड़ी परेशानी अब दूर हो सकती है। आपको केवल एकाग्रता और धैर्य बनाए रखना होगा। विरोध करने वाले लोग रहेंगे, लेकिन हार मानने की बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान टिकाए रखना सबसे बेहतर होगा।

