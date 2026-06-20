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राशिफल

Tarot Weekly Horoscope 21-27 June 2026: मेष, वृषभ, मिथुन समेत 6 राशियों का साप्ताहिक भविष्यफल

Tarot Card Reading Horoscope 21-27 June 2026: 21 जून से 27 जून 2026 का टैरो साप्ताहिक राशिफल पढ़ें। जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि के करियर, प्रेम, परिवार, स्वास्थ्य और आर्थिक जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण संकेत।

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भारत

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Manoj Vashisth

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टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा

Jun 20, 2026

Tarot Weekly Horoscope 21-27 June 2026

Tarot Weekly Horoscope : टैरो साप्ताहिक राशिफल 21-27 जून 2026 (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Tarot Weekly Horoscope 21-27 June 2026: 21 जून से 27 जून 2026 का यह टैरो साप्ताहिक राशिफल (Tarot Horoscope June 2026) आपके आने वाले सप्ताह की संभावनाओं और चुनौतियों की झलक प्रस्तुत करता है। टैरो कार्ड्स के संकेत बताते हैं कि कुछ राशियों के लिए करियर और आर्थिक मामलों में नए अवसर सामने आ सकते हैं, जबकि कुछ लोगों को रिश्तों और भावनात्मक पक्ष पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इस सप्ताह निर्णय क्षमता, आत्मविश्वास और संतुलित सोच सफलता की कुंजी साबित हो सकती है। प्रेम, परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े संकेत भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से जानिए आपकी राशि के लिए यह सप्ताह क्या खास संदेश लेकर आया है। (Tarot Card Reading Horoscope)

मेष टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, इस सप्ताह मेष राशिवालों की नेतृत्व क्षमता और योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से लाभ मिलेगा। आप किसी कठिन परिस्थिति का सामना आत्मविश्वास से करेंगे और अपने निर्णयों में मजबूती दिखाएंगे। कार्यस्थल पर आपके विचारों का असर साफ दिखेगा और अधिकारी वर्ग से आपको समर्थन मिलेगा।

सप्ताह के प्रारंभ में आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन सप्ताहांत में कुछ मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। पारिवारिक दृष्टि से समय शुभ रहेगा, लेकिन आपको अपनों की बातों को गंभीरता से सुनना होगा। प्रेम जीवन (Love Tarot Reading) में भी ईमानदारी और स्पष्टता ज़रूरी होगी। स्वास्थ्य के लिहाज़ से सिरदर्द या नींद की कमी जैसी समस्या हो सकती है, समय निकालकर आराम करें।

वृषभ टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृषभ राशि के लोगों के लिए शांति और धैर्य के साथ आगे बढ़ने का है। घरेलू मामलों में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने से उलझनों से बचा जा सकता है। ससुराल पक्ष से अपेक्षित सहयोग मिलेगा, जिससे पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी।

सप्ताह के मध्य में किसी यात्रा का योग है, जिससे आपको मानसिक सुकून मिलेगा। किसी पुराने मित्र या सहयोगी से मिलकर मन प्रसन्न रहेगा। कार्यक्षेत्र (Career Tarot Prediction) में आपकी कार्यकुशलता की सराहना होगी, लेकिन पुराने संबंधों को लेकर मन में उलझन बनी रहेंगी। प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव महसूस करेंगे। विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखनी होगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अनियमित दिनचर्या से बचें।

मिथुन टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह ऊर्जा और उत्साह से भरपूर रहेगा। नए विचारों की उत्पत्ति होगी और आप किसी बड़े निर्णय की ओर बढ़ सकते हैं। करियर में परिवर्तन या नई दिशा मिलने की संभावना है।

सप्ताह के प्रारंभ में पारिवारिक और सामाजिक समारोहों में भाग लेने का अवसर मिलेगा, जिससे संबंधों में मजबूती आएगी। सप्ताह के मध्य में कोई अप्रत्याशित परिवर्तन आपको चौंका सकता है, लेकिन आप परिस्थिति से जल्दी ही सामंजस्य बिठा लेंगे।

लव लाइफ में आप अपने साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को सफलता मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, पर तनाव से दूर रहें।

कर्क टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशि के लोगों के लिए सप्ताह भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। संबंधों में मजबूती आएगी, लेकिन साथ ही किसी पुराने मामले के फिर से उभरने से असमंजस की स्थिति बन सकती है। आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा।

कार्यक्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी और कुछ नए मौके भी सामने आएंगे। बिजनेस में अच्छा मुनाफा हो सकता है, बशर्ते आप सही निर्णय लें। पारिवारिक वातावरण संतुलित रहेगा, हालांकि किसी सदस्य की बातों से आप आहत हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में सच्चाई और संवाद जरूरी होगा। सेहत की दृष्टि से पेट संबंधी परेशानी हो सकती है, खानपान पर ध्यान दें।

सिंह टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, सिंह राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ और लाभदायक सिद्ध होने वाला है। इस सप्ताह के आरंभ में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपकी नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास से आप उन पर विजय पा लेंगे। सप्ताह के मध्य से आप किसी नए प्रोजेक्ट या लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी छवि सुधरेगी और लोग आपकी राय को महत्व देंगे।

पारिवारिक जीवन में किसी व्यक्ति के साथ आपके रिश्ते में गहराई आएगी, जिससे आत्मिक संतोष मिलेगा। प्रेम जीवन में स्पष्टता बनी रहेगी और अविवाहित लोगों को अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से सप्ताह अच्छा रहेगा, लेकिन रक्तचाप या थकान से जुड़ी समस्या हो सकती है। पर्याप्त आराम करें।

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशिवालों के लिए यह सप्ताह सुखद और अनुकूल रहेगा। शिक्षा और करियर के क्षेत्र में प्रगति के संकेत हैं। यदि कोई कार्य लंबे समय से अधूरा है, तो इस सप्ताह उसे पूरा करने का अवसर मिलेगा। आपकी व्यवहारिक सोच और मेहनत से लाभ मिलेगा। पारिवारिक जीवन में शांति और आपसी समझ बनी रहेगी।

इस सप्ताह किसी पारिवारिक समारोह में भाग लेने का योग बन रहा है, जिससे रिश्तों में मधुरता आएगी। प्रेम संबंधों में नयापन आएगा, साथी से निकटता बढ़ेगी। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है, विशेषकर जो उच्च शिक्षा में हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से सिरदर्द या थकान हो सकती है, योग और ध्यान से लाभ होगा।

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साप्ताहिक राशिफल

Published on:

20 Jun 2026 12:05 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Tarot Weekly Horoscope 21-27 June 2026: मेष, वृषभ, मिथुन समेत 6 राशियों का साप्ताहिक भविष्यफल

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