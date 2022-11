Aaj Ka Rashifal 8Nov : ​चंद्रग्रहण के दिन क्या कहता है आपका राशिफल, जानें मेष से मीन राशि तक का कैसा रहेगा दिन

08 November 2022, Rashifal Today in Hindi: 2022 का राशिफल। दैनिक, साप्ताहिक, मासिक राशिफल। स्वास्थ्य, करियर और परिवार के बारे में जानें। Check out your 2022 Rashifal in Hindi. Get daily Rashifal and know about health, career and prosperity.

Aaj Ka Rashifal : Chandra Grahan Horoscope : ज्योतिष के अनुसार राशिचक्र में कुल 12 राशियां मानी गई हैं। कुंडली में चंद्र की स्थिति पर ही हर जातक की राशि निर्भर करती है। ऐसे में हर दिन का राशिफल भी सभी 9 ग्रहों के मंत्री चंद्र की गणना पर ही निर्भर करता है।

यहां ये भी जान लें कि जातक की राशि का निर्धारण चंद्र से किया जाता है और जिस स्थान पर चंद्र बैठा है वहीं आपकी राशि होती है और हर राशि का प्रतिनिधित्व एक विशेष ग्रह करता है। इसके अलावा भी इन सभी राशियों पर हर ग्रह का विशेष प्रभाव भी रहता है। यानि जिस राशि में जन्म के समय चंद्र विराजमान है जातक की वहीं राशि होगी। वहीं लगातार ग्रहों होने वाले परिवर्तन यानि ग्रहों की राशि पर पड़ने वाली दृष्टि का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। वहीं हर दिन ग्रहों में लगातार बदलाव ही जातक के हर दिन के राशिफल का निर्धारण भी करता है। दरअसल दैनिक राशिफल निकालते समय सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि ज्योतिष के जानकार पंडित सुनील शर्मा के अनुसार आज के दिन यानि मंगलवार, Tuesday, 08 नवंबर 2022 के दिन आपका राशिफल क्या कहता है। Must Read- चंद्रग्रहण 2022 पर मृत्यु योग, आपके साथ भी हो सकती है ऐसी घटनाएं 01. Aries Daily Horoscope 08 November 2022 आज का मेष राशिफल

- कारोबार में नए अनुबंध लाभदायक रहेंगे। समय का दुरुपयोग नहीं करें। लंबे समय से रुके पैसे प्रयत्न करने से प्राप्त हो जाएंगे। दिन प्रसन्नतापूर्वक बीतेगा। सामाजिक क्षेत्र विकसित होगा। 02. Taurus Daily Horoscope 08 November 2022 आज का वृषभ राशिफल

- दिन अनुकूल रहेगा। पारिवारिक जीवन उत्साहपूर्ण रहेगा। व्यापार लाभप्रद रहेगा। दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करें। अचानक धन मिलने के भी योग हैं। 03. Gemini Daily Horoscope 08 November 2022 आज का मिथुन राशिफल

- व्यापार में अवरोध आ सकते हैं। संतान की ओर ध्यान देना आवश्यक है। आपको दूरदर्शिता और बुद्धिमानी से कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। 04. Cancer Daily Horoscope 08 November 2022 आज का कर्क राशिफल

- मनचाही नौकरी मिल सकती है। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। नौकरी में दिन शानदार रहेगा। क्रोध पर नियंत्रण रखें। महत्वपूर्ण लाभ के अवसर मिलेंगे। समाज में आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। यात्रा सम्भव है। 05. Leo Daily Horoscope 08 November 2022 आज का सिंह राशिफल

- कारोबार में लाभ के अवसर मिलेंगे। परिवार, समाज में आपका महत्व बढ़ेगा। सुख-समृद्धि बढ़ेगी। सोच-समझकर निर्णय लेने पर ही लाभ होगा। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में न पड़ें। 06. Virgo Daily Horoscope 08 November 2022 आज का कन्या राशिफल

- दिन ठीक नहीं है,आगामी समय भी कुछ दिनों तक ऐसा बने रहने की संभावना है, उचित होगा कि विवाद आदि से बचें। कला के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। व्याकुछ नए प्रस्ताव मिल सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से सावधान रहना होगा। 07. Libra Daily Horoscope 08 November 2022 आज का तुला राशिफल

- दिन की शुरुआत व्यस्त्तापूर्ण रहेगी। पारिवारिक जीवन में हर्ष हो सकता है। धार्मिक रुचि बढ़ेगी। जल्दबाजी नुकसानदायक रहेगी। व्यापार में नई योजनाओं का प्रारंभ होगा। 08. Scorpio Daily Horoscope 08 November 2022 आज का वृश्चिक राशिफल

- व्यापार में ऋण लेना पड़ सकता है। शत्रुओं से सतर्क रहें। अनुकूल परिणाम के लिए सक्रियता और निश्चितता आवश्यक है। लाभ की आशा के बीच मन में प्रसन्नता रहेगी।सन्तान सुख मिलेगा।





09. Sagittarius Daily Horoscope 08 November 2022 आज का धनु राशिफल

- लंबे समय के बाद व्यापार अच्छा चलेगा। परिवार से सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में वृद्धि के योग होने के कारण संबंध व परिचय क्षेत्र बढ़ेगा। बोलचाल में कटुता न आने दें। 10. Capricorn Daily Horoscope 08 November 2022 आज का मकर राशिफल

- कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेदारी की ओर विशेष ध्यान दें। पूंजी निवेश लाभदायी रहेगा। परिवार की समस्या रहेगी। रचनात्मक काम होंगे। कार्यक्षेत्र में सम्मान मिलेगा। 11. Aquarius Daily Horoscope 08 November 2022 आज का कुंभ राशिफल

- कम समय में कार्य पूरे होंगे। सामाजिक कार्यों से सुयश और प्रभाव में वृद्धि होगी। स्थायी संपत्ति प्राप्ति के भी योग हैं। व्यापार में नई योजनाओं का शुभारंभ होगा। 12. Pisces Daily Horoscope 08 November 2022 आज का मीन राशिफल

- अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं। वाहन, मकान आदि की खरीदी का योग बनेगा। व्यापारिक कार्य से की गई यात्रा लाभप्रद रहेगी। संतान की ओर से सुखदायक समाचार मिल सकते हैं।