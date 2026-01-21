21 जनवरी 2026,

बुधवार

राशिफल

Today Tarot Card Reading: मेष , मिथुन, कर्क सहित इन 5 राशियों के लिए गुडलक लेकर’आ रहा है गुरुवार का दिन, पढ़ें आज का टैरो राशिफल

Tarot Rashifal 22 January 2026: टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का टैरो राशिफल। जानें करियर, धन, स्वास्थ्य, प्रेम और भविष्य से जुड़े सटीक संकेत।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Jan 21, 2026

Today Tarot Card Reading

Today Tarot Card Reading

Today Tarot Card Reading 22 January 2026: 22 जनवरी 2026 का टैरो राशिफल टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा द्वारा किया गया विशेष विश्लेषण है, जिसमें मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए करियर, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, रिश्ते और मानसिक संतुलन से जुड़े महत्वपूर्ण संकेत दिए गए हैं। जानिए आज का दिन आपके लिए क्या संदेश लेकर आया है और किन बातों पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

मेष टैरो राशिफल (Today Tarot Card Reading Aries)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है। आज आपको अपनी आजीविका संबंधी मूलभूत समस्या का स्थायी समाधान मिलना संभव है। जीवन साथी के प्रति कुछ उदासीनता के भाव उत्पन्न हो सकते है।

वृषभ टैरो राशिफल (Today Tarot Card Reading Taurus)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातक आज अपने कामों को थोड़ा सीक्रेट रखें। आज जो भी योजनाएं बनाएं उसे गुप्त रखना बेहद जरूरी है। आज आपके खर्च काफी ज्यादा रहने वाले हैं इसलिए मानसिक तनाव हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहें।

मिथुन टैरो राशिफल (Today Tarot Card Reading Gemini)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि के जातक आज काफी कलात्मक विचार लेकर आएंगे। साथ ही आज आप किसी रचनात्मक क्रिया कलापों में हिस्सा ले सकते हैं। आपकी कुछ नए लोगों से जान पहचान बढ़ेगी। जिससे आगामी समय में ये लोग आपके काम आ सकते है।

कर्क टैरो राशिफल (Today Tarot Card Reading Cancer)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक मामलों में लाभकारी साबित होगा। आज आपकी आर्थिक स्थिति में वृद्धि और रुके कार्यों में प्रगति होगी। जीवनसाथी से बनाया हुआ तालमेल ही आपको वांछित सम्भल देगा। ऋण लेने की स्थितियां आयेंगी।

सिंह टैरो राशिफल (Today Tarot Card Reading Leo)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के नौकरीपेशा जातकों को आज पद प्रतिष्ठा आदि का लाभ मिलेगा। यदि आप व्यवसायी है तो समय अनुकूल है, कार्य व्यवसाय को गति दे तो वांछित लाभ होगा।

कन्या टैरो राशिफल (Today Tarot Card Reading Virgo)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोगों को निवेश संबंधित मामलों में लाभ मिलेगा। आज आपको कार्यक्षेत्र से संबंधित कोई बड़ी सफलता का समाचार प्राप्त होगा। आर्थिक सुविधाओं का उन्नयन होगा, सुख साधन में वृद्धि, वाह्य लोगों का भी समर्थन हासिल होगा।

तुला टैरो राशिफल (Today Tarot Card Reading Libra)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आज तुला राशि के जातकों को आज अपनी योजनाओं पर काम करने की जरूरत है। आज कोशिश करें की आप उच्चाधिकारियों के मध्य योजनाओं को गति देने के लिए बातचीत करें। भूमि भवन संबंधी कार्य व्यवसाय लाभदायक रहेगा। सामान्यतः स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Scorpio Today Tarot Card Reading)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि के लोगों को कामकाज संबंधित मामलों में कार्यस्थल पर परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्रीड़ा व शैक्षिक क्षेत्रों में किसी सफल शख्सियत से प्रभावित होंगे। संतान से खुशी का समाचार मिलेगा।

धनु टैरो राशिफल (Today Tarot Card Reading Sagittarius)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातकों को आज आर्थिक मामलों में थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है। आज कहीं भी निवेश करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से सोच विचार कर लें। वरना आपको हानि हो सकती है। बार बार के व्यावसायिक ऊंच नीच, घरेलू कलह और सामंजस्यता की कमी के कारण मानसिक तनाव उत्पन्न होगा।

मकर टैरो राशिफल (Capricorn Today Tarot Card Reading)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातक आज जिस भी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं। उसके लिए दिन बहुत ही अच्छा है। आज आप अपने सामाजिक जीवन में मित्रों के साथ निजी गुप्त रहस्यों का हल निकालने में सफल रहेंगे।

कुंभ टैरो राशिफल (Today Tarot Card Reading Aquarius)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति आज काफी अच्छी बनी रहेगी। लेकिन, आज आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। आज आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी।

मीन टैरो राशिफल (Today Tarot Card Reading Pisces)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के लोगों की सेहत आज थोड़ी नरम रहने वाली है। आज आप यात्राओं पर जा सकते हैं जिस वजह से आप थकान और तनाव दोनों महसूस करेंगे। नई सूचनाएं और संदेश आपकी महत्वाकांक्षाओं को नए पर लगा सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Today Tarot Card Reading: मेष , मिथुन, कर्क सहित इन 5 राशियों के लिए गुडलक लेकर'आ रहा है गुरुवार का दिन, पढ़ें आज का टैरो राशिफल

