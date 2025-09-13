Weekly Tarot Horoscope 14 To 20 September 2025 : तुला से मीन राशियों के लिए इस सप्ताह के टैरो कार्ड्स का भविष्यफल, जानिए क्या कह रहे हैं आपके सितारे

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातकों का ध्यान इस सप्ताह काम के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी रहने वाला है। इस दौरान परिवारजनों के सहयोग से जीवन में खुशियां आएंगी। आपको सलाह है कि आर्थिक मामलों में थोड़ा संभलकर रहें। अधिक खर्च करने से बचें। इसके अलावा आपको सलाह है कि अपने जीवनसाथी की भावनाओं को समझें। उन्हें यह एहसास न दिलाएं कि आप उसके बारे में नहीं सोचते।