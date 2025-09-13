Patrika LogoSwitch to English

Weekly Tarot Horoscope 14 To 20 September 2025 : तुला से मीन राशियों के लिए इस सप्ताह के टैरो कार्ड्स का भविष्यफल, जानिए क्या कह रहे हैं आपके सितारे

Weekly Tarot Horoscope 14 To 20 September 2025 : जानिए 14 से 20 सितंबर 2025 तक तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों का साप्ताहिक टैरो राशिफल। इस सप्ताह आपके जीवन में कौन से अवसर और चुनौतियां सामने आएंगी, टैरो कार्ड्स क्या संकेत दे रहे हैं।

भारत

Dimple Yadav

Sep 13, 2025

Weekly Tarot Horoscope 14 To 20 September 2025
Weekly Tarot Horoscope 14 To 20 September 2025 (photo- patrika)

Weekly Tarot Horoscope 14 To 20 September 2025 : आने वाला नया सप्ताह तुला से मीन राशियों के लिए कैसा रहेगा? कुछ राशियों के लिए यह सप्ताह शुभ संकेत लेकर आने वाला है, वहीं कुछ के लिए यह चुनौतिपूर्ण भी साबित हो सकता है।तो आइए जानते हैं टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से की इस हफ्ते टैरो कार्ड्स क्या संकेत दे रहे हैं और कैसे प्रभावित होंगे आपके दिन-प्रतिदिन के हालात।

तुला टैरो साप्ताहिक राशिफल (Saptahik Tarot Rashifal Tula)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातकों का व्यवहार इस सप्ताह काफी आक्रामक रहने वाला है। इस सप्ताह वैवाहिक जीवन में कुछ खट्टा, कुछ मीठा रहेगा। विद्यार्थी वर्ग को बेहद मेहनत करने की जरूरत है। गुरुवार को रिश्ते, अवसर और विरोध एक साथ आपके जीवन में प्रवेश कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें

Weekly Tarot Horoscope 14 To 20 September 2025 : मेष से कन्या राशि तक, इस हफ्ते आपका भाग्य क्या कहता है? पढ़ें टैरो साप्ताहिक राशिफल
राशिफल
Weekly Tarot Horoscope

वृश्चिक टैरो साप्ताहिक राशिफल (Saptahik Tarot Rashifal Vrishchik)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह आजीविका के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को अपने सहयोगियों के साथ तालमेल आदि बनाने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि, रविवार को अंतरंग क्षेत्र में आपको निराशा हो सकती है। सोमवार को आप अपने अनुभव से जानकारी हासिल करेंगे।

धनु टैरो साप्ताहिक राशिफल(Saptahik Tarot Rashifal Dhanu)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातकों का ध्यान इस सप्ताह काम के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी रहने वाला है। इस दौरान परिवारजनों के सहयोग से जीवन में खुशियां आएंगी। आपको सलाह है कि आर्थिक मामलों में थोड़ा संभलकर रहें। अधिक खर्च करने से बचें। इसके अलावा आपको सलाह है कि अपने जीवनसाथी की भावनाओं को समझें। उन्हें यह एहसास न दिलाएं कि आप उसके बारे में नहीं सोचते।

मकर टैरो साप्ताहिक राशिफल(Saptahik Tarot Rashifal Makar)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातकों का प्रभाव इस सप्ताह काफी ज्यादा रहेगा। घर हो या कार्यक्षेत्र दोनों की जगह आपका प्रभाव देखने को मिलेगा। इस सप्ताह आपकी करिश्मा और सर्जनात्मक प्रवृत्तियां शिखर पर होंगी। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों की पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी। प्रेम संबंध मजबूतहोगी। व्यापार में लाभ और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आप जीत के पथ पर हैं।

कुंभ टैरो साप्ताहिक राशिफल(Saptahik Tarot Rashifal Kumbh)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि इस सप्ताह कुंभ राशि के नौकरीपेशा लोगों के जीवन में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। वर्तमान में आप जो कर रहे हैं और जो संपर्क बना रहे हैं, वह भविष्य में लाभदायक साबित होगा।साथी की सेहत का ध्यान रखें, उसे आपकी जरूरत पड़ सकती है।

मीन टैरो साप्ताहिक राशिफल(Saptahik Tarot Rashifal Meen)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह रचनात्मक क्षेत्र में विशेष सुर्खियां मिलेंगी। आप काफी आराम महसूस करेंगे और अपने कार्यक्षेत्र में प्रगति से संतुष्ट रहेंगे। अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल करें। आज घर परिवार का वातावरण काफी सुखद रहने वाला है।

weekly horoscope

Published on:

13 Sept 2025 06:02 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Weekly Tarot Horoscope 14 To 20 September 2025 : तुला से मीन राशियों के लिए इस सप्ताह के टैरो कार्ड्स का भविष्यफल, जानिए क्या कह रहे हैं आपके सितारे

