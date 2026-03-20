Saptahik Tarot Rashifal 22 to 28 March 2026: तुला से मीन तक किस्मत का बड़ा खेल वृश्चिक को मिलेगा बड़ा मौका, धनु-मीन को रहना होगा संभलकर

Saptahik Tarot Rashifal 22 to 28 March 2026: चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर यह सप्ताह तुला से मीन राशि वालों के लिए खास संकेत लेकर आया है। मां दुर्गा की कृपा से जहां कुछ राशियों के जीवन में बड़े मौके और सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं, वहीं कुछ को सावधानी और धैर्य के साथ आगे बढ़ने की जरूरत होगी। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, इस सप्ताह ग्रहों और ऊर्जा का प्रभाव करियर, आर्थिक स्थिति और रिश्तों पर गहरा असर डालेगा। खासतौर पर वृश्चिक राशि के लिए बड़े अवसर बन रहे हैं, जबकि धनु और मीन राशि वालों को सोच-समझकर कदम उठाने की सलाह दी गई है। आइए जानते हैं इस हफ्ते का पूरा टैरो राशिफल।