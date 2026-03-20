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Saptahik Tarot Rashifal 22 to 28 March 2026: तुला से मीन तक किस्मत का बड़ा खेल वृश्चिक को मिलेगा बड़ा मौका, धनु-मीन को रहना होगा संभलकर

Saptahik Tarot Rashifal 22 to 28 March 2026: इस हफ्ते का समय आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है। चैत्र नवरात्रि के दौरान कई राशियों के जीवन में नए मौके, बदलाव और सीख देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं तुला से मीन तक का साप्ताहिक टैरो संदेश, एक सरल और मानवीय अंदाज में...

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भारत

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MEGHA ROY

Mar 20, 2026

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Saptahik Tarot Rashifal : टैरो कार्ड्स की भविष्यवाणी|फोटो सोर्स: Freepik

Saptahik Tarot Rashifal 22 to 28 March 2026: चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर यह सप्ताह तुला से मीन राशि वालों के लिए खास संकेत लेकर आया है। मां दुर्गा की कृपा से जहां कुछ राशियों के जीवन में बड़े मौके और सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं, वहीं कुछ को सावधानी और धैर्य के साथ आगे बढ़ने की जरूरत होगी। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, इस सप्ताह ग्रहों और ऊर्जा का प्रभाव करियर, आर्थिक स्थिति और रिश्तों पर गहरा असर डालेगा। खासतौर पर वृश्चिक राशि के लिए बड़े अवसर बन रहे हैं, जबकि धनु और मीन राशि वालों को सोच-समझकर कदम उठाने की सलाह दी गई है। आइए जानते हैं इस हफ्ते का पूरा टैरो राशिफल।

तुला टैरो साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह आपको कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ सकते हैं जो आगे की दिशा तय करेंगे। किसी की बात या परिस्थिति थोड़ी देर के लिए आपका आत्मविश्वास हिला सकती है, लेकिन आप जल्दी संभल जाएंगे। अगर आप किसी काम या प्रोजेक्ट में मेहनत कर रहे हैं, तो उसका फल मिलना तय है। बस खुद पर भरोसा बनाए रखें और जल्दबाजी से बचें।

वृश्चिक टैरो साप्ताहिक राशिफल

आपके लिए यह सप्ताह खास साबित हो सकता है। जीवन में कोई बड़ा बदलाव या अवसर दस्तक दे सकता है खासकर करियर या बिज़नेस में। दिल के मामलों में भी कुछ नया और उत्साहजनक अनुभव हो सकता है। सलाह यही है कि मौके को पहचानें और बिना डर के आगे बढ़ें।

धनु टैरो साप्ताहिक राशिफल

इस हफ्ते पैसों को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। कमाई के नए रास्ते खुल सकते हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। रिश्तों में हल्का तनाव आ सकता है, पर खुलकर बात करने से सब ठीक हो जाएगा। पुराने अधूरे काम फिर से शुरू करने का सही समय है।

मकर टैरो साप्ताहिक राशिफल

आपके मन में कई विचार चल रहे हैं, लेकिन उन्हें सही दिशा देने की जरूरत है। इस सप्ताह धैर्य और मेहनत से आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी, बस अपनी बातों में संतुलन बनाए रखें। हर स्थिति में समझदारी से काम लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

कुंभ टैरो साप्ताहिक राशिफल

यह सप्ताह आपके लिए नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। कामकाज में कुछ नया करने का मौका मिल सकता है, जो आगे चलकर फायदेमंद साबित होगा। निजी रिश्तों में छोटी-मोटी गलतफहमियां हो सकती हैं, लेकिन आप उन्हें आसानी से संभाल लेंगे। अपनों के साथ समय बिताना आपको मानसिक सुकून देगा।

मीन साप्ताहिक टैरो राशिफल

इस हफ्ते आपको अपनी सेहत और मानसिक शांति पर खास ध्यान देने की जरूरत है। काम में अचानक कोई चुनौती आ सकती है, लेकिन आप उसे समझदारी से हल कर लेंगे। कुछ बड़े फैसले लेने का समय आ सकता है, इसलिए जल्दबाजी न करें। अच्छी बात यह है कि आपके करीबी हर कदम पर आपका साथ देंगे।

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Published on:

20 Mar 2026 05:00 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Saptahik Tarot Rashifal 22 to 28 March 2026: तुला से मीन तक किस्मत का बड़ा खेल वृश्चिक को मिलेगा बड़ा मौका, धनु-मीन को रहना होगा संभलकर

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