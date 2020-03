पायलट ने एयरक्राफ्ट से आसमान में 'स्टे होम' लिखकर अपील की, कहा-कोरोना से बचाव जरूरी

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus ) पूरी दुनिया पर कहर बनकर टूट रहा है। एक ओर जहां कोरोना की वजह से नौ हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर दो लाख से ज्यादा लोग इस खतरनाक वायरस की चपेट में आ चुके है। ऐसे में हर किसी के मन में कोरोना का डर घर कर चुका है।

इस मुश्किल दौर में कई लोग कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अपनी हर कोशिश कर रहे है। ऐसा ही कुछ ऑस्ट्रिया ( Austria ) के एक पायलट ने भी किया। दरअसल इस ऑस्ट्रियाई पायलट ने कोरोनावायरस महामारी के दौरान घर में रहने के लिए आसमान में डिजिटल स्काई राइटिंग की और 'स्टे होम' संदेश लिखा।

यह संदेश ( Message ) लिखने के लिए पायलट ( Pilot ) ने फ्लाइट ( Flight ) रडार का इस्तेमाल किया। पायलट ने वियना से 50 मील दूर वीनर नेस्टाडट के एयरपोर्ट से सोमवार को उड़ान भरी थी। स्टे होम का संदेश लिखने के लिए उसे 24 मिनट का वक्त लगा।

A pilot just left this message to the world#StayHome https://t.co/oCkFp13TgT pic.twitter.com/EVb8bXwpJZ