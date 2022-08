Optical Illusion: इस तस्वीर में छिपे हैं बागवानी से जुड़े 6 शब्द, बाज जैसी नजरों वाले ही ढूंढ पाए

ऑप्टिकल भ्रम पैदा करने वाली तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी पसंद की जा रही है। ऐसी ही दिमाग को झकझोर देने वाली तस्वीर में गार्डनिंग से जुड़े 6 शब्द छिपे हुए हैं। लेकिन इन शब्दों को खोजना इतना आसान काम नहीं है।

ऑप्टिकल भ्रम वाली तस्वीरें यानी आंखों को धोखा देने वाली तस्वीरें। इन दिनों ऑप्टिकल इल्यूजन वाली फोटो सोशल मीडिया पर काफी पसंद की जा रही है, क्योंकि ये तस्वीरें पहेली की तरह होती हैं जो दिमागी कसरत तो कराती ही है टाइम पास का भी अच्छा जरिया है। ये आपकी रचनात्मकता के साथ-साथ व्यक्तित्व के बारे में राज भी खोलती हैं। कुछ तस्वीरें इतनी जटिल होती हैं कि इनका जवाब खोजना हर किसी के बस का नहीं होता यही चैलेंज इन तस्वीरों को और भी खास बनाता है। ऐसी ही एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में आपको 6 शब्द खोजना है।

Optical Illusion Can You Find 6 Gardening Words Hidden in This Tricky Farm Themed Brainteaser?