Optical Illusion: ब्लैक डॉट्स के पीछे छिपा है एक मशहूर हस्ती का चेहरा, 99 फीसदी लोग नहीं दे पाए जवाब

ऑप्टिकल भ्रम पैदा करने वाली तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। ये तस्वीरें पहेलीनुमा होने की वजह से लोगों को काफी पसंद आ रही हैं। इन्हें हल करने में जहां दिमागी कसरत होती है वहीं आपकी सोच भी बताती है। ऐसी ही एक तस्वीर है जिसमें छिपा है एक मशहूर हस्ती का चेहरा।

सोशल मीडिया पर ऑप्टिकल भ्रम पैदा करने वाली तस्वीरें काफी पसंद की जा रही हैं। इन तस्वीरों के जरिए आपके व्यक्तित्व की तो पहचान होती ही है, साथ ही दिमागी कसरत हो जाती है। ऐसी ही एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया वायरल हो रही है, इस तस्वीर में ब्लैक डॉट्स में छिपा है एक मशहूर हस्ती का चेहरा। हालांकि इस चेहरे को पहचानने में 99 फीसदी लोग फेल हो गए हैं। आपके पास भी गिद्ध जैसी नजर है तो आप इस तस्वीर में 5 सेकेंड में इस जानी मानी हस्ती के चेहरे को पहचान कर दिखाएं। देखते हैं कि आपकी नजर कितनी तेज है और क्या आप सेलेब को तय समय के भीतर पहचानने में कामयाब होते हैं या नहीं।

Optical Illusion Can You Spot The Famous Face In this Picture 99 Percent Failed To Find It