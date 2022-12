VIDEO: चलती ट्रेन के टैंकर से तेल की चोरी, मौत के करीब जाकर खतरनाक काम को देते अंजाम

Hot on Web

बिहार इन दिनों चोरियों को लेकर काफी चर्चा में है। पिछले दिनों चोरों ने बिहार में रेल का डीजल इंजन ही चुरा लिया था। कुछ समय पहले मोबाइल टावर चुराने की खबरें भी सुर्खियों में थीं। अब बिहार से ही चोरी का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग चलती ट्रेन में तेल चोरी करते नजर आ रहे हैं।

Oil stolen from tanker of moving train in Bihar