खुदकुशी के इरादे से पुल पर बैठा था शख्स, अनजान महिला ने ये गाना सुनाकर बचाई जान

नई दिल्ली। अमरीका ( America ) में एक शख्स खुदकुशी के इरादे से अकेले एक्सप्रेस वे के पुल पर बैठ था। उसके पास से गाड़िया गुजर रही थीं। किसी के पास इतना समय नहीं था कि कोई रुक कर उससे कुछ बात करे।

एक्सप्रेस वे से गुजर रही एक महिला ने जब उसे वहां बैठा देखा तो कार रोक दी और उससे बात करने लगी। महिला ने उसे गाना सुनाया ( woman saved man's life by song ) और उसकी जान बचा ली। बता दें कि यह मामला अमरीका के ओरलांडो का है।

गाना सुनाकर बचाई जान

महिला ने उस शख्स को अमरीकी सिंगर का एक गाना सुनाया। गाना सुनते ही व्यक्ति जोर-जोर से रोने लगा। क्रिस्टिना नाम की इस महिला ने शख्स के पास जाने से पहले ही पुलिस को कॉल कर दिया था।

थोड़ी देर बाद पुलिस वहां आ गई और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की बजाय मेंटल हेल्थ सेंटर ले गई।

इस वीडियो को Orange County Sheriff’s Office ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। इस वीडियो में क्रिस्टिना बोलते हुए दिख रही हैं कि वह पहले कार नहीं रोकने वाली थीं।

लेकिन अचानक उन्होंने कार रोक दी। बता दें कि क्रिस्टिना हेल्थ सेंटर में काम करती हैं।

The man looked like he was ready to jump off an overpass. But a stranger stopped her car and sat with him until a deputy arrived. A lyric from the band @linkinpark may have saved the man's life. pic.twitter.com/2hcVsLXmCD