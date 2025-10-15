2 साल से बीमार था बेटा, 72 साल की मां ने ‘किडनी’ देकर दिया नया जीवन

डॉक्टरों की सलाह पर कमलेश ने दो साल तक नियमित डायलिसिस कराया। परिवार ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकारी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा है। जांचों में यह सामने आया कि कमलेश की दोनों किडनियां पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं। डॉक्टरों के अनुसार, यह समस्या जन्म से ही किडनी के डेवलपमेंट में डिफेक्ट के कारण हो सकती है, जो उम्र के साथ बढ़ती गई।