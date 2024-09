बारिश से टूटा पुल, 90 किमी का बढ़ गया फेरा, वाहन चालकों को लगाना होगा बड़ा चक्कर

बारिश से टूटा पुल, 90 किमी का बढ़ गया फेरा, वाहन चालकों को लगाना होगा बड़ा चक्कर

90 km detour increased to go from Indore to Khargone Khandwa वाहनों के लिए अब 90 किमी का फेरा बढ़ गया है।

इंदौर•Sep 24, 2024 / 02:53 pm• deepak deewan

90 km detour increased to go from Indore to Khargone Khandwa मध्यप्रदेश में बारिश की वजह से एक और पुल टूट गया है। पुल टूटने से वाहन चालकों की परेशानी बढ़ गई है। बड़े वाहनों के लिए अब 90 किमी का फेरा बढ़ गया है। वाहन चालकों को कई दिनों तक यह बड़ा चक्कर लगाना होगा। पुल टूटने की घटना सिमरोल में हुई। यहां तेज बारिश से भरे पानी को निकालने के लिए पुल को तोड़ दिया गया।

तेज बारिश से सिमरोल में कई फीट तक पानी भर गया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने बस्ती में भरे पानी को जल्द निकालने के लिए इंदौर से खंडवा जानेवाली रोड पर बने पुल को तुड़वा दिया। इससे पानी तो निकल गया लेकिन इंदौर से खंडवा, खरगोन जाने-वाले वाहन चालकों की परेशानी बढ़ गई। यह भी पढ़ें : Ladli Behna Yojana – लाड़ली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी, एमपी सरकार ने किया करोड़ों के फंड का खास इंतजाम

इंदौर खंडवा रोड Indore khandwa Road पर पुल टूट जाने के बाद यातायात को भी डायवर्ट किया गया है। छोटे वाहनों और यात्री बसों को अब दतोदा, मेमदी, तलाई नाका होकर जाना होगा। इंदौर खंडवा रोड Indore khandwa Road पर पुल टूट जाने के बाद यातायात को भी डायवर्ट किया गया है। छोटे वाहनों और यात्री बसों को अब दतोदा, मेमदी, तलाई नाका होकर जाना होगा। सबसे ज्यादा परेशानी भारी वाहनों के चालकों को होगी। उन्हें अब खंडवा-खरगोन जाने के लिए 90 किलोमीटर का फेरा लगाना होगा। भारी वाहनों को घूमकर खलघाट होकर खरगोन-खंडवा जाना होगा। अधिकारियों का अनुसार, भारी वाहन अब तेजाजी नगर, राऊ, खलघाट होकर खरगोन, खंडवा होकर आ जा सकेंगे। इंदौर खंडवा रोड (Indore Khandwa Road) पर सिमरोल का टूटा पुल बनने में कम से कम 7—8 दिन लगेंगे। तब तक इंदौर-खंडवा के बीच छोटे वाहनों और बसों को चार किमी घूमकर जाना होगा। जबकि भारी वाहनों को खासा चक्कर लगाना होगा। भारी वाहन के लिए 90 किमी का फेरा बढ़ा है। भारी वाहन तेजाजी नगर से राऊ चौराहे होते हुए मानपुर, खलघाट होकर खंडवा-खरगोन आ-जा सकेंगे।