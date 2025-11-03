पति ने मंगलसूत्र पहनाकर कहा- अलविदा, भाई बोला- ‘शाबाश बेटा, शेर की तरह लड़ी तू’

अंगदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद रविवार सुबह 65वां ग्रीन कॉरिडोर बनाकर किडनी व लिवर अन्य अस्पतालों में भर्ती मरीजों को प्रत्यारोपण के लिए पहुंचाए गए। जब एंबुलेंस को रवाना किया, तब भाई अभिजीत राठौर ने धक्का देकर एंबुलेंस को रवाना किया व बहन को नमन किया। उन्होंने कहा कि- शाबाश बेटा शाबाश, शेर की तरह लड़ी तू…। जब अस्पताल प्रबंधन ने परिजन को शव सौंपा तो पति प्रवीण राठौर ने मंगलसूत्र पहनाया। यह देख सभी की आंखें नम हो गईं।