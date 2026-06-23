पिता से कहा: “थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगी” फिर लापता हो गई 20 साल की स्टूडेंट, महेश्वर में मिली लाश

NEET- एमपी में नीट NEET के कारण हुई मौतों की संख्या में और इजाफा हो सकता है। एग्जाम देने गई इंदौर की एक छात्रा का शव मिला है। उसका शव नर्मदा में उतराता मिला। पुलिस का मानना है कि स्टूडेंट ने बड़वाह के नर्मदा के पुल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। आशंका जताई जा रही है कि वह नीट NEET की परीक्षा देने के बाद अवसाद में आ गई थी। घटना से पहले छात्रा ने अपने पिता को आखिरी कॉल किया था। उसने किसी राहगीर के फोन से पिता को कॉल कर बताया कि मेरा मोबाइल बंद हो गया है, कुछ देर में घर आ जाउंगी। इसके बाद स्टूडेंट लापता हो गई। बाद में वह बड़वाह पहुंची और नर्मदा में कूद गई।