सड़क हादसे ‘मौत’ के कारण की होगी जांच, इंदौर में जड़ तलाशेगी ट्रैफिक पुलिस

न्यायमूर्ति सप्रे ने शहर में बढ़ते सड़क हादसों, विशेषकर कम उम्र के युवाओं की मौतों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि केवल कार्रवाई से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि दुर्घटनाओं के मूल कारणों की पहचान कर उन्हें खत्म करना जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों से आपातकालीन सेवाओं की कार्यप्रणाली की भी जानकारी ली और पूछा कि दुर्घटना के बाद राहत व बचाव दल कितनी जल्दी मौके पर पहुंचता है। यदि एंबुलेंस या अन्य आपातकालीन सेवाओं के देर से पहुंचने के कारण जान जा रही है तो उस व्यवस्था में भी सुधार किया जाए।