इंदौर के पटाखा कारोबारी के ठिकाने पर चेन्नई आयकर विभाग ने मारा छापा, हवाला नेटवर्क खंगाला

Chennai Income Tax Department Raid : चेन्नई आयकर विभाग की एक टीम ने मध्य प्रदेश के इंदौर के एक पटाखा कारोबारी लक्ष्मी ग्रुप के ठिकानों पर सोमवार को छापेमार कार्रवाई शुरू की। टीम सुबह करीब 9 बजे सिमरोल स्थित गोदाम पहुंची, जहां स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर तलाशी अभियान चलाया गया। देर रात तक जांच जारी रही। कार्रवाई में करीब 15 अधिकारी शामिल हुए थे।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये छापामार कार्रवाई शिवकाशी और दक्षिण भारत के बड़े पटाखा समूहों पर शुरू हुई कार्रवाई का हिस्सा है। पहले चरण में उनके ठिकानों से लेन-देन से जुड़े दस्तावेज और कारोबारी लिंक मिले, जिनके आधार पर आयकर विभाग ने इंदौर समेत देशभर के अन्य प्रमुख पटाखा कारोबारियों के यहां छापामार कार्रवाई करने पहुंची।
छापेमारी के दौरान अंडर बिलिंग, नकद लेन-देन और हवाला के जरिए किए गए भुगतानों की भी बारीकी से जांच हो रही है। विभाग का मानना है कि इस नेटवर्क के जरिए करोड़ों रुपए की अघोषित आय को छिपाया गया है। टीम दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य सबूत इकट्ठा कर रही है, जिससे आने वाले दिनों में कई और खुलासे हो सकते हैं।