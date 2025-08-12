इंदौर के पटाखा कारोबारी के ठिकाने पर चेन्नई आयकर विभाग ने मारा छापा, हवाला नेटवर्क खंगाला

Chennai Income Tax Department Raid : चेन्नई आयकर विभाग की एक टीम ने मध्य प्रदेश के इंदौर के एक पटाखा कारोबारी लक्ष्मी ग्रुप के ठिकानों पर सोमवार को छापेमार कार्रवाई शुरू की। टीम सुबह करीब 9 बजे सिमरोल स्थित गोदाम पहुंची, जहां स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर तलाशी अभियान चलाया गया। देर रात तक जांच जारी रही। कार्रवाई में करीब 15 अधिकारी शामिल हुए थे।