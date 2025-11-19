Patrika LogoSwitch to English

दिल्ली ब्लास्ट: अल फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर जवाद का भाई हमूद अहमद सिद्दीकी भी गिरफ्तार

MP news Delhi Blast Update: दिल्ली ब्लास्ट के भोपाल-इंदौर से भी जुड़े हैं तार, अलफलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर जवाद अहमद सिद्दिकी के भाई हमूद अहमद सिद्दीकी को तलाश रही थी भोपाल पुलिस, अब इंदौर पुलिस ने दबोचा

less than 1 minute read
Google source verification

इंदौर

image

Sanjana Kumar

Nov 19, 2025

Delhi Blast

दिल्ली ब्लास्ट की प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत ( ChtGPT )

Delhi Blast: हैदराबाद से धोखाधड़ी में रविवार को गिरफ्तार अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर जवाद अहमद सिद्दीकी के भाई हमूद अहमद सिद्दीकी की भोपाल पुलिस को भी तलाश थी। 1999 में उसने कुछ साल में रुपए दोगुने करने का भरोसा दिया। फिर रुपए लेकर भाग गया। उसके खिलाफ राजधानी के शाहजहांनाबाद थाने में केस दर्ज है। 5 हजार का इनाम भी है। कोर्ट ने स्थायी वारंट जारी किया था। अब इंदौर की महू पुलिस ने उसे दबोचा है।

काजी का बेटा इनमें भी आरोपी

आरोपी पर 1988 और 1989 में महू में दंगा और हत्या के प्रयास के भी केस दर्ज हैं। उसका परिवार इंदौर के महू में प्रतिष्ठित है और उसके पिता वहां के शहर काजी थे।

चलती बस में नेशनल शूटर के साथ कंडक्टर ने की छेड़छाड़, युवती ने जमकर पीटा
इंदौर
MP news National Shooter Molestation in Running bus Indore

mp news

Updated on:

19 Nov 2025 12:27 pm

Published on:

19 Nov 2025 12:26 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / दिल्ली ब्लास्ट: अल फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर जवाद का भाई हमूद अहमद सिद्दीकी भी गिरफ्तार

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

बीआरटीएस हटाकर बनेंगे सेंट्रल डिवाइडर, रजिस्टर्ड संस्थाएं बदलेंगी इंदौर की तस्वीर

Indore MIC Meeting big decisions
इंदौर

चलती बस में नेशनल शूटर के साथ कंडक्टर ने की छेड़छाड़, युवती ने जमकर पीटा

MP news National Shooter Molestation in Running bus Indore
इंदौर

'लाड़ली बहनों के 10-10 रूपये हमें दे दीजिए सीएम साहब', एक मां की अपील…

indore
इंदौर

एमपी में बनेगा 64 किमी. का 'पश्चिमी बायपास', 31 गांवों से ली जाएगी जमीन

फोटो सोर्स: पत्रिका
इंदौर

Indore से चलने वाली 3 ट्रेनों का बदला टाइम-टेबल, देखें पूरी लिस्ट

फोटो सोर्स: पत्रिका
इंदौर
