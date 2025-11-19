दिल्ली ब्लास्ट: अल फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर जवाद का भाई हमूद अहमद सिद्दीकी भी गिरफ्तार

दिल्ली ब्लास्ट की प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत ( ChtGPT )
Delhi Blast: हैदराबाद से धोखाधड़ी में रविवार को गिरफ्तार अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर जवाद अहमद सिद्दीकी के भाई हमूद अहमद सिद्दीकी की भोपाल पुलिस को भी तलाश थी। 1999 में उसने कुछ साल में रुपए दोगुने करने का भरोसा दिया। फिर रुपए लेकर भाग गया। उसके खिलाफ राजधानी के शाहजहांनाबाद थाने में केस दर्ज है। 5 हजार का इनाम भी है। कोर्ट ने स्थायी वारंट जारी किया था। अब इंदौर की महू पुलिस ने उसे दबोचा है।
आरोपी पर 1988 और 1989 में महू में दंगा और हत्या के प्रयास के भी केस दर्ज हैं। उसका परिवार इंदौर के महू में प्रतिष्ठित है और उसके पिता वहां के शहर काजी थे।
