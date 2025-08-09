30 लाख का वेतन दिला रहे एमपी के 2 और 5 साल के ये कोर्स

IIM Indore- मध्यप्रदेश का एक इंस्टिट्यूट अच्छा वेतन दिलाने के लिए विख्यात होते जा रहा है। प्रदेश के इंदौर के भारतीय प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टिट्यूट आफ मैनेजमेेंट यानि आईआईएम इंदौर की बेहतर वेतन प्रस्तावों के लिए प्रसिद्धी बढ़ रही है। यहां के 2 और 5 साल के कोर्स आकर्षक वेतन प्रस्ताव मुहैया करा रहे हैं। आईआईएम इंदौर का 2024-25 सत्र का प्लेसमेंट सीजन पूरा हो गया है। एक कंपनी ने आईआईएम इंदौर के एक स्टूडेंट को 70 लाख रुपए का सर्वाधिक वेतन प्रस्ताव दिया है। खास बात यह है कि इस बार यहां का औसत पैकेज बढ़कर करीब 30 लाख रुपए सालाना तक जा पहुंचा है। आईआईएम प्रबंधन ने बताया कि प्लेसमेंट सीजन में इस बार 225 से ज्यादा कंपनियों ने स्टूडेंट को जॉब ऑफर किए हैं। आईआईएम-आई के 2 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम (पीजीपीएम) और 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट (आईपीएम) स्टूडेंट के पसंदीदा कोर्स हैं।
आईआईएम इंदौर में दिसंबर 2024 से शुरु हुए प्लेसमेंट सीजन में इस बार कंपनियां अगस्त तक आती रही। 8 माह की इस अवधि में 225 कंपनियों ने स्टूडेंट को जॉब ऑफर किए। करीब 35 कंपनियों ने पहली बार आईआईएम की कैंपस प्लेसमेंट एक्टिविटी में हिस्सा लिया।
हर साल की तरह इस बार भी कैंपस प्लेसमेंट में पंजीयन करवाने वाले सभी स्टूडेंट को जॉब ऑफर हुए। हालांकि आईआईएम ने इस साल की प्लेसमेंट रिपोर्ट जारी नहीं की है।
आईआईएम इंदौर के निदेशक प्रो. हिमांशु राय ने बताया कि आईआईएम-आई के दो वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम (पीजीपीएम) और पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट (आईपीएम) स्टूडेंट के पसंदीदा कोर्स हैं। इस बार पीजीपीएम और आईपीएम करने वाले 15 प्रतिशत स्टूडेंट कैंपस प्लेसमेंट में शामिल ही नहीं हुए। वे अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। इंस्टिट्यूट इसके लिए उनकी मदद करने में जुटा है।
आईआईएम इंदौर के प्लेसमेंट सीजन 2024-25 में एक स्टूडेंट को 70 लाख रुपए का सर्वाधिक पैकेज मिला। यह पिछले साल की तुलना में काफी कम है। 2024 में सर्वाधिक पैकेज एक करोड़ रुपए का था। हालांकि आईआईएम के औसत पैकेज में खासी बढ़ोतरी हुई। यहां का औसत वेतन प्रस्ताव 2957000 रुपए सालाना तक पहुंच गया है।
आईआईएम इंदौर में पिछले 5 सालों से औसत वेतन प्रस्तावों में खासी और लगातार वृद्धि हो रही है। सन 2020 में यहां का औसत वेतन प्रस्ताव महज 22.92 लाख था। सन 2021 में यह 23.60 लाख रुपए, 2022 में 25.01 लाख रुपए, सन 2023 में 30.21 लाख रुपए पर पहुंच गया। पिछले साल 2024 में इसमें कमी आई जोकि 25.68 लाख ही रहा लेकिन इस बार
औसत वेतन प्रस्ताव में जोरदार वृद्धि हुई।