30 लाख का वेतन दिला रहे एमपी के 2 और 5 साल के ये कोर्स

IIM Indore- मध्यप्रदेश का एक इंस्टिट्यूट अच्छा वेतन दिलाने के लिए विख्यात होते जा रहा है। प्रदेश के इंदौर के भारतीय प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टिट्यूट आफ मैनेजमेेंट यानि आईआईएम इंदौर की बेहतर वेतन प्रस्तावों के लिए प्रसिद्धी बढ़ रही है। यहां के 2 और 5 साल के कोर्स आकर्षक वेतन प्रस्ताव मुहैया करा रहे हैं। आईआईएम इंदौर का 2024-25 सत्र का प्लेसमेंट सीजन पूरा हो गया है। एक कंपनी ने आईआईएम इंदौर के एक स्टूडेंट को 70 लाख रुपए का सर्वाधिक वेतन प्रस्ताव दिया है। खास बात यह है कि इस बार यहां का औसत पैकेज बढ़कर करीब 30 लाख रुपए सालाना तक जा पहुंचा है। आईआईएम प्रबंधन ने बताया कि प्लेसमेंट सीजन में इस बार 225 से ज्यादा कंपनियों ने स्टूडेंट को जॉब ऑफर किए हैं। आईआईएम-आई के 2 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम (पीजीपीएम) और 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट (आईपीएम) स्टूडेंट के पसंदीदा कोर्स हैं।