Indore News: सगाई के डेढ़ साल बाद मंगेतर ने शादी से किया इंकार, मानसिक तनाव में युवती ने दी जान

मारिया के परिजनों का आरोप है कि सोहेल ने मारिया से सगाई तोड़ते हुए उस पर किसी दूसरे लड़के से बातचीत करने और चैटिंग करने के आरोप लगाए थे। सोहेल ने कहा था कि मारिया उसे समय नहीं देती है और न ही उसके साथ मोबाइल पर बात करती है। मारिया के पिता के मुताबिक वो किसी तरह पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी बीच मारिया ने आत्मघाती कदम उठा लिया। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मौत के कारणों और परिवार की ओर से लगाए गए आरोपों की भी जांच की जा रही है। मारिया के पिता मैकेनिक हैं और उसके दो छोटे भाई व एक बहन है।