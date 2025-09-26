‘इंजीनियरिंग स्टूडेंट’ के लिए आई बड़ी खुशखबरी…बदलेगी ‘सिलेबस’ की भाषा

विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रामीण और हिंदी पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग को समझने में आसानी होगी। यह कदम स्किल डवलपमेंट और लोकल इंडस्ट्रीज में काम करने की क्षमता को मजबूत करेगा। वहीं, संस्थान का फोकस प्लेसमेट पर भी है। इसके लिए इंडस्ट्री से चर्चा की जा रही है कि हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले विद्यार्थियों में किन स्किल्स की जरूरत होगी। उसी के अनुरूप इन विद्यार्थियों को तैयार किया जाएगा, जिससे उनके सामने प्लेसमेंट का संकट नहीं होगा।